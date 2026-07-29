Tragedia en Villa de Merlo: una mujer falleció durante sus vacaciones

Una turista de 53 años oriunda de Chivilcoy murió mientras se hospedaba en un hotel de Villa de Merlo. La mujer había manifestado sentirse mal horas antes y el médico forense determinó que sufrió un infarto agudo de miocardio.

Una turista bonaerense de 53 años murió este lunes mientras se alojaba en un hotel de la Villa de Merlo, San Luis. La mujer, oriunda de Chivilcoy, fue encontrada sin vida en una habitación del establecimiento y el médico forense determinó que la causa del fallecimiento fue un infarto agudo de miocardio.

El hecho ocurrió cerca del mediodía en un hotel ubicado sobre avenida del Sol al 700, entre las calles Conlara y Poeta Lugones. Tras recibir un aviso de emergencia, efectivos de la Comisaría Seccional 42° acudieron al lugar y fueron informados por el conserje sobre el hallazgo de la huésped.

Según el relato de una amiga que viajaba junto a la mujer, durante la mañana la turista había manifestado que no se sentía bien. Por ese motivo decidió no desayunar ni participar de una excursión que estaba prevista para ese día.

Al regresar de la actividad, la acompañante fue hasta la habitación y encontró a la mujer tendida en el piso, aparentemente sin signos vitales. Personal médico llegó al lugar y confirmó el fallecimiento.

Por disposición del fiscal de turno, Marcelo Saldaño, intervino el médico forense Gustavo Lafourcade, quien realizó las pericias correspondientes y estableció que la muerte se produjo por un infarto agudo de miocardio.

Las autoridades descartaron, en principio, la intervención de terceros y cerraron las actuaciones luego de determinar la causa natural del fallecimiento.