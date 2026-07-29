San Luis perdió miles de empleos privados desde 2023

San Luis perdió empleo privado registrado a un ritmo superior al promedio nacional. La caída del 6,8% desde fines de 2023 golpeó principalmente a la industria y la construcción, mientras crecen las alternativas laborales informales.

San Luis atraviesa una fuerte contracción del empleo privado registrado: la provincia acumula una caída del 6,8% desde fines de 2023, un retroceso que duplica el promedio nacional y que representa la pérdida de miles de puestos laborales formales. Los últimos informes basados en datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) ubican al distrito entre los de peor desempeño del país.

El deterioro del mercado laboral puntano se refleja en la reducción sostenida de trabajadores registrados. Según distintos relevamientos, la caída acumulada equivale a miles de empleos menos en el sector privado, con estimaciones que varían según el período analizado y la metodología utilizada.

El impacto sobre la actividad económica alcanza especialmente a los sectores que históricamente fueron pilares del modelo productivo provincial. La industria manufacturera, uno de los principales motores de empleo en San Luis, enfrenta dificultades por la menor demanda interna y la desaceleración económica.

La construcción también registra un fuerte retroceso, afectada por la paralización de obras y la caída de la inversión. La reducción de puestos formales en este sector profundizó el deterioro de un mercado laboral que ya venía mostrando señales de debilidad.

Los datos oficiales muestran que la pérdida de empleo registrado no fue exclusiva de San Luis, pero la provincia quedó entre las jurisdicciones con mayores caídas porcentuales. El promedio nacional mostró una baja menor en comparación con el descenso puntano durante el mismo período.

En paralelo, creció el peso del trabajo independiente y de actividades informales como alternativa frente a la falta de oportunidades en el empleo formal. Este cambio refleja una transformación del mercado laboral, donde muchos trabajadores buscan nuevas formas de ingreso ante la menor generación de puestos registrados.

La situación plantea un desafío para una provincia cuya estructura económica tiene una alta participación industrial. La recuperación del empleo dependerá de la evolución del consumo, la inversión privada y la capacidad de los sectores productivos para volver a expandir sus planteles.