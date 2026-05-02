Tragedia en Unión: un joven murió tras chocar contra un árbol

Un joven de 18 años murió y otras tres personas resultaron heridas tras un choque contra un árbol en Unión.

Un trágico accidente ocurrido en la madrugada de este viernes en Unión dejó como saldo un joven fallecido y tres personas heridas, según informó la Policía.

El hecho se registró alrededor de las 3:30 en inmediaciones del Polideportivo Municipal, en la intersección de las calles Augusto Truco e Hipólito Yrigoyen, cuando un automóvil Peugeot 205 en el que viajaban cuatro personas impactó contra un árbol por causas que aún se investigan.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a los ocupantes del vehículo tendidos sobre la calzada. Se trataba de dos jóvenes de 20 y 18 años y dos adolescentes de 16, todos domiciliados en la localidad.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Dr. Eugenio Collado, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento del joven de 18 años debido a la gravedad de las lesiones.

En tanto, las dos adolescentes de 16 años fueron derivadas al Policlínico Regional Juan Domingo Perón para recibir una atención de mayor complejidad.

En el lugar trabajó personal de Criminalística y Judiciales, que realizó las pericias correspondientes y secuestró el vehículo, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.