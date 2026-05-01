Tragedia en la ruta: madre e hija murieron camino a la Villa de la Quebrada

Una madre y su hija murieron en un choque frontal cerca de Beazley cuando viajaban a Villa de la Quebrada.

Una tragedia vial marcó el inicio del Día del Trabajador en la provincia de San Luis, cuando una madre y su hija murieron en un choque frontal ocurrido en la ruta nacional 146, a la altura del kilómetro 161, cerca de Beazley.

El siniestro se produjo pasadas las 3 de la madrugada del 1° de mayo, cuando una camioneta en la que viajaban tres personas colisionó de frente con un camión. Las víctimas fatales se trasladaban desde Mendoza con destino a Villa de la Quebrada, donde participarían de la tradicional celebración religiosa.

Según las primeras informaciones, el camión —un Mercedes-Benz— circulaba desde Santa Fe hacia la ciudad mendocina de San Rafael, cuando por causas que aún se investigan impactó de lleno contra la pick up.

Al llegar al lugar, el personal médico constató el fallecimiento de dos de las ocupantes del vehículo menor: una mujer y su hija, quienes murieron en el acto debido a la violencia del impacto.

El conductor de la camioneta fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde permanece internado.

En tanto, el chofer del camión y su acompañante resultaron ilesos.

Las autoridades trabajan para determinar las causas del accidente, en un contexto de alto tránsito vehicular por los desplazamientos hacia las festividades religiosas en la provincia.