Tragedia en San Luis: un camionero murió al chocar contra un puente

Un camionero de 55 años, oriundo de Mendoza, murió tras impactar con su Scania contra un poste de hormigón y una columna del puente en el acceso a Balde, San Luis. El accidente ocurrió al mediodía del jueves y la Policía investiga las causas.

Un camionero de 55 años murió este jueves al mediodía tras chocar contra la estructura de un puente en la autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del acceso a la localidad de Balde, en la provincia de San Luis. El siniestro ocurrió cerca de las 12.30 y las causas todavía son investigadas.

De acuerdo con la información policial, el vehículo era un camión Scania con semirremolque perteneciente a la empresa Transportes Messina. Por motivos que aún no fueron establecidos, el rodado impactó contra un poste de hormigón ubicado en el cantero central y contra una de las columnas del puente.

La violencia del choque destruyó la cabina del camión. Además, durante el recorrido, el vehículo arrancó un poste de alumbrado eléctrico.

El conductor, un hombre domiciliado en Luján de Cuyo, Mendoza, murió en el lugar. Personal médico del Servicio de Emergencias Médicas Provincial (Sempro) acudió al sitio y constató el fallecimiento.

Tras el accidente, efectivos policiales realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el impacto y organizaron el tránsito en el tramo afectado de la autopista.

También trabajó personal de la Dirección General de Bomberos, que intervino para cortar el suministro eléctrico y de combustible del vehículo como medida preventiva.

Según información extraoficial, el camión se dirigía hacia Buenos Aires. Por el momento, las autoridades no precisaron qué provocó que el conductor perdiera el control del rodado ni si hubo otros factores que contribuyeron al siniestro.

La investigación continúa para establecer las circunstancias del choque fatal ocurrido en el acceso a Balde.