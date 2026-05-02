Poggi saludó a los trabajadores y pidió “construir el futuro”

En el marco del Día del Trabajador, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, envió un mensaje de reconocimiento y aliento a los trabajadores de la provincia.

El mandatario destacó el esfuerzo cotidiano de quienes sostienen la actividad laboral y valoró el compromiso de los sanluiseños: “Quiero reconocer y saludar a todos los trabajadores que comienzan cada jornada con alegría y esfuerzo”, expresó.

Además, se refirió a la situación de quienes atraviesan dificultades laborales o se encuentran en búsqueda de empleo, al señalar que se trata de un “momento difícil” que le es transmitido de manera constante por la ciudadanía.

En ese sentido, Poggi reafirmó el compromiso de su gestión con la generación de oportunidades laborales y el desarrollo económico de la provincia. “Vamos a seguir trabajando muy duro para generar oportunidades, para acompañarlos y para abrir los caminos para que cada uno tenga un presente mejor”, sostuvo.

Por último, el gobernador cerró su mensaje con una definición de tono optimista: “Nada ni nadie va a detener la construcción del futuro que nos merecemos. Feliz Día del Trabajador”.