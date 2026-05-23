Diputados aprobó recortar subsidios al gas en San Luis

Diputados aprobó el proyecto que reduce subsidios al gas en zonas frías y San Luis podría quedar parcialmente excluida del beneficio. La medida generó preocupación por el impacto en las tarifas y abrió una fuerte disputa política entre legisladores nacionales y el Gobierno provincial.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Readecuación del Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural en Zonas Frías, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que podría dejar a gran parte de San Luis fuera del esquema de descuentos tarifarios. La propuesta obtuvo media sanción con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, y ahora deberá ser tratada por el Senado.

La votación generó fuerte repercusión en la provincia debido al impacto que tendría sobre las tarifas residenciales de gas natural. De los cinco diputados nacionales por San Luis, Carlos Almena y Mónica Becerra, ambos de La Libertad Avanza, votaron a favor del proyecto. En contra lo hicieron Claudio Álvarez, Ernesto Alí y Jorge Fernández.

Tras la aprobación en Diputados, el gobernador Claudio Poggi cuestionó la iniciativa y advirtió sobre sus consecuencias económicas para las familias sanluiseñas. “Esta media sanción eliminando la calificación de zona fría para San Luis afecta directamente el bolsillo de miles de familias”, expresó en redes sociales.

El proyecto propone modificar el régimen establecido por la Ley 27.637, sancionada en 2021, que amplió el alcance de los subsidios a nuevas regiones del país con bajas temperaturas durante el invierno. De avanzar la reforma, provincias como San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y parte de Mendoza podrían perder parte de los beneficios actuales.

Esta media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación eliminando la calificación de zona fría para San Luis afecta directamente el bolsillo de miles de familias Sanluiseñas. Espero que, ahora que pasa al Senado, nuestros Senadores de San Luis, NO acompañen este proyecto.… — Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) May 21, 2026

Actualmente, los usuarios alcanzados por el régimen reciben descuentos del 30% o del 50% en las facturas de gas, según la situación socioeconómica de cada hogar. En San Luis, el beneficio abarca a la mayoría de los departamentos provinciales debido a las condiciones climáticas y a la amplitud térmica registrada en invierno.

Uno de los principales cambios impulsados por el oficialismo nacional es la focalización de los subsidios según el nivel de ingresos. El esquema prevé que mantengan el beneficio pleno aquellos hogares cuyos ingresos no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales y que además estén inscriptos en el Subsidio Energético Focalizado (SEF).

Desde la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica (CREE) advirtieron que la eliminación o reducción del beneficio podría generar aumentos de entre $10.000 y $40.000 mensuales en las boletas residenciales, dependiendo del nivel de consumo de cada hogar.

La presidenta del organismo, Laura Giumelli, alertó además sobre el riesgo de “pobreza energética” en sectores medios y bajos que destinan una parte importante de sus ingresos al pago de servicios básicos. También señaló que muchas localidades de la provincia afrontan inviernos con temperaturas extremas y que el acceso al gas natural demandó importantes inversiones provinciales.

Según remarcaron desde el organismo, otro de los efectos posibles de la medida sería un incremento del consumo eléctrico o del uso de gas envasado, alternativas considerablemente más costosas para muchos hogares.

El debate continuará ahora en el Senado, donde la representación sanluiseña deberá definir su postura frente a un proyecto que ya abrió un fuerte enfrentamiento político y preocupación social en la provincia.