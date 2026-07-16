Tragedia en la ruta 20: una madrugada marcada por violencia y alcohol

Un hombre de 34 años murió tras ser atropellado por una moto en Juana Koslay. La investigación reveló que el accidente ocurrió luego de una serie de peleas callejeras y derivó en la detención de dos personas por orden de la Justicia.

Un hombre de 34 años murió este miércoles por la mañana en Juana Koslay tras ser embestido por una motocicleta sobre la ruta provincial 20, en un episodio que estuvo precedido por disturbios, peleas callejeras y consumo de alcohol. Por el caso, la Justicia ordenó la detención de dos personas mientras avanza la investigación.

El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana, en inmediaciones de avenida del Viento Chorrillero y boulevard Las Palmeras, a pocos metros del ingreso al Centro de Desarrollo Deportivo Ave Fénix y frente a un club de rugby de la zona.

Según la reconstrucción policial, momentos antes se había producido un disturbio en la esquina de la ruta 20 y calle Lindor Quiroga, donde participaron tres hombres mayores de edad. Los efectivos lograron dispersar la pelea y uno de ellos quedó demorado por su comportamiento agresivo y por encontrarse alcoholizado.

Mientras la Policía realizaba las actuaciones del primer procedimiento, fue reportado un nuevo incidente a pocas cuadras, sobre la misma avenida. Allí, dos de los hombres que habían participado del primer conflicto habrían protagonizado otra pelea que terminó con el atropellamiento fatal.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue alcanzada por una motocicleta Motomel Skua que circulaba por la ruta en dirección este. El conductor del rodado, de 31 años, resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, mientras que el hombre de 34 años murió en el lugar.

Los investigadores realizaron controles de alcoholemia a los involucrados. Según informó la Policía, el motociclista dio resultado negativo, mientras que dos de los participantes de los disturbios dieron positivo: uno registró 2,73 gramos de alcohol por litro de sangre y otro 1,93 gramos por litro.

El fiscal Juan Pablo Díaz Estopiñán ordenó la detención de dos hombres en el marco de una causa caratulada inicialmente como «averiguación homicidio culposo». La Justicia busca determinar las responsabilidades individuales en la secuencia que derivó en la muerte.

El episodio generó conmoción entre los vecinos de Juana Koslay, debido a que ocurrió en una zona de alta circulación vehicular y cercana a espacios deportivos y comerciales. Las autoridades continúan con la recolección de pruebas para reconstruir con precisión cómo se desencadenó el accidente.