Nación cedió 12 kilómetros clave y abrió un nuevo plan vial

San Luis acordó con Nación el traspaso de la ex Ruta Nacional 7 en el tramo conocido como avenida Santos Ortiz. La Provincia podrá iniciar obras de reparación sobre 12 kilómetros clave de la capital y busca extender la concesión de la ruta para financiar mejoras.

El Gobierno nacional acordó transferir a la Provincia de San Luis el tramo urbano de la ex Ruta Nacional 7, conocido actualmente como avenida José Santos Ortiz, tras un convenio firmado este miércoles entre el gobernador Claudio Poggi y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy. La cesión comprende unos 12 kilómetros entre la rotonda de Los Puquios y el autódromo Rosendo Hernández.

El acuerdo permitirá que la Provincia intervenga de manera inmediata sobre la traza para realizar una reparación integral antes de concretar el traspaso definitivo de la jurisdicción. El Gobierno puntano señaló que el corredor presenta un importante deterioro y representa un riesgo para la seguridad vial por el alto nivel de circulación.

El tramo que será transferido comienza en las inmediaciones de la rotonda cercana a la estación de servicios Gianello, con conexión hacia Los Puquios y la autopista de la Ruta 7, y se extiende hasta el autódromo Rosendo Hernández. Actualmente funciona como una avenida urbana que atraviesa sectores estratégicos de la capital provincial.

El gobernador Claudio Poggi explicó que la decisión permitirá acelerar las tareas de recuperación de la calzada, una obra que la Provincia considera prioritaria por el estado actual del pavimento y por la necesidad de mejorar las condiciones de circulación.

El contexto del acuerdo se da en medio de una redefinición de responsabilidades sobre corredores viales nacionales y provinciales. La transferencia de esta antigua traza permitirá que San Luis tenga mayor capacidad de gestión directa sobre una arteria que dejó de cumplir una función exclusivamente interurbana y pasó a integrarse al sistema vial interno de la ciudad.

Además del traspaso de la avenida Santos Ortiz, la Provincia solicitó una extensión por 30 años de la concesión de la Ruta Nacional 7 en el tramo comprendido entre Justo Daract y Desaguadero. La concesión vigente fue otorgada en 2003 y tiene vencimiento previsto para 2033.

Según informó Poggi, la Nación aceptó analizar la prórroga y San Luis deberá presentar en los próximos 60 a 90 días un proyecto de obras para los aproximadamente 250 kilómetros de la ruta que atraviesan el territorio provincial.

El objetivo oficial es utilizar el esquema de financiamiento asociado a la concesión, incluido el actual sistema de peaje, para ejecutar trabajos de mantenimiento y modernización sobre la traza.

La puesta en valor de la avenida Santos Ortiz aparece como la primera intervención concreta derivada del convenio firmado con Vialidad Nacional. La Provincia deberá avanzar ahora con los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para iniciar las obras.

Para la elaboración de esta nota se consultaron publicaciones oficiales y medios periodísticos provinciales que informaron sobre el convenio entre el Gobierno de San Luis y Vialidad Nacional, además de antecedentes sobre la evolución de la Ruta Nacional 7 y sus transferencias de jurisdicción.