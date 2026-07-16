Cuatro hermanos de la secretaria de Deportes ocupan cargos en el Estado

La designación de Marcos Ignacio Muñiz Olivera Aguirre como subdirector del Centro de Desarrollo Deportivo Ave Fénix reactivó la discusión sobre el nombramiento de familiares en el Estado. Según trascendió, otros tres hermanos de la secretaria de Deportes también ocupan cargos dentro de la administración provincial.

La reciente designación de Marcos Ignacio Muñiz Olivera Aguirre como subdirector del Centro de Desarrollo Deportivo Ave Fénix reavivó la polémica por las designaciones de familiares dentro del Gobierno de San Luis. El nombramiento fue oficializado mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y quedó bajo la órbita de la Secretaría de Estado de Deporte, encabezada por María Adelaida «Laila» Muñiz Olivera Aguirre.

La controversia se profundizó porque Marcos Ignacio no es el único integrante de la familia que ocupa un cargo en la administración provincial. Según distintas publicaciones periodísticas, otro de los hermanos de la funcionaria, Clemente Muñiz Olivera Aguirre, se desempeña como secretario privado de la titular de Deportes, mientras que otros dos hermanos también cumplen funciones en diferentes áreas del Estado provincial.

De acuerdo con la información difundida, Héctor Fernando Muñiz Olivera Aguirre integra la estructura del Ministerio de Desarrollo Humano como asesor legal, mientras que Liliana María Muñiz Olivera Aguirre ocupa la jefatura del Área de Mantenimiento y Relevamiento del Ministerio de Seguridad.

El caso generó cuestionamientos de sectores opositores y de medios locales, que señalaron una contradicción entre estas designaciones y los planteos que la actual gestión había realizado en años anteriores respecto del nombramiento de familiares en cargos públicos. Las críticas apuntan a que este tipo de decisiones alimentan el debate sobre el nepotismo y los criterios utilizados para cubrir puestos dentro de la administración provincial.

La designación de Marcos Ignacio Muñiz Olivera Aguirre fue incorporada a la nueva estructura orgánico-funcional de la Secretaría de Estado de Deporte y establece que ejercerá el cargo de subdirector del Centro de Desarrollo Deportivo Ave Fénix. El decreto lleva la firma del gobernador Claudio Poggi y fue publicado oficialmente esta semana.

Hasta el momento, el Gobierno provincial no emitió un pronunciamiento oficial sobre los cuestionamientos vinculados a las designaciones familiares ni respondió públicamente a las críticas difundidas en distintos medios locales.