Tragedia en Jujuy: una camioneta cayó 80 metros y murió una mujer

Una Toyota SW4 desbarrancó unos 80 metros en la Cuesta de Lipán, Jujuy. Una mujer de 58 años murió y los otros cuatro ocupantes fueron trasladados al Hospital Pablo Soria. Una mujer de 33 años permanece en estado crítico. La Justicia investiga las causas del siniestro.

Una mujer de 58 años murió este lunes luego de que la Toyota SW4 en la que viajaba desbarrancara unos 80 metros en la Cuesta de Lipán, Jujuy. El accidente ocurrió en el kilómetro 30 de la Ruta Provincial 52, en sentido sur-norte, y otras cuatro personas resultaron heridas.

El vehículo circulaba por uno de los principales corredores entre la Quebrada de Humahuaca y la Puna cuando, por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control, salió de la calzada y cayó por una pendiente hasta quedar varios metros por debajo de la ruta.

La víctima fatal era oriunda de la provincia de Buenos Aires y viajaba como acompañante. Cuando los equipos de rescate lograron llegar hasta el lugar, constataron que había fallecido como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante la caída.

Los otros cuatro ocupantes fueron rescatados y trasladados al Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy. Según el parte médico difundido posteriormente, una mujer de 33 años se encontraba en estado crítico por un traumatismo encefalocraneano grave, además de lesiones en el tórax y el abdomen.

También fueron hospitalizados tres hombres. Uno de ellos, de 30 años, permanecía estable con una subluxación de tobillo y una fractura de húmero; otro, de 34, presentaba una fractura de húmero, un traumatismo encefalocraneano moderado y un neumotórax derecho.

El cuarto sobreviviente es un hombre de 60 años, esposo de la víctima fatal. Según el parte médico, sufrió una diástasis de pelvis y un fuerte traumatismo facial.

El operativo de rescate demandó un importante despliegue debido a las características del terreno. Bomberos, efectivos policiales y personal de emergencias trabajaron para acceder hasta el lugar donde quedó la camioneta y asistir a los heridos.

La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias del despiste. Por el momento, no se estableció si el siniestro estuvo relacionado con una falla mecánica, un error humano o algún otro factor.

La Cuesta de Lipán forma parte de la Ruta Nacional 52 y constituye un tramo de montaña caracterizado por curvas cerradas y pendientes pronunciadas. El corredor conecta la Quebrada de Humahuaca con la Puna y permite el acceso hacia las Salinas Grandes y el Paso de Jama.

Un informe de la Junta de Seguridad en el Transporte sobre un accidente ocurrido anteriormente en el mismo sector describió la zona como un camino sinuoso con pendientes pronunciadas y descensos importantes. En algunos puntos, la inclinación del terreno supera el 40%.

Mientras continúan los peritajes para reconstruir la mecánica del accidente, los cuatro sobrevivientes permanecen bajo atención médica y la investigación busca establecer qué provocó que la camioneta abandonara la calzada.