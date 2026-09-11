Se estrelló una avioneta fumigadora en Entre Ríos: el piloto quedó internado en terapia intensiva

Una avioneta utilizada para tareas de fumigación se estrelló este jueves en una zona rural de Gualeguaychú, Entre Ríos. El piloto fue rescatado y trasladado al Hospital Centenario para recibir atención médica.

Una avioneta utilizada para tareas de fumigación se estrelló este jueves en una zona rural del sur de Entre Ríos y su piloto debió ser trasladado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú. El hombre, de 56 años, permanece internado en terapia intensiva, aunque se encuentra estable y bajo monitoreo médico.

El accidente ocurrió poco antes de las 13.30 en la zona rural de Dos Hermanas, cerca de la estancia Las Marías, en un sector al que se accede desde la Autovía Nacional 14, a la altura del kilómetro 25, y luego por un camino vecinal.

La aeronave, un Piper PA-25-235 Pawnee matrícula LV-BMF, estaba destinada a trabajos de aviación agrícola. De acuerdo con las primeras informaciones, el piloto se encontraba realizando tareas de aplicación de fertilizantes cuando, por causas que todavía son investigadas, perdió el control y la avioneta terminó impactando contra el suelo.

Cómo fue el accidente

El siniestro generó un importante operativo de emergencia. A las 13.34, una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas fue enviada hacia el lugar para asistir al piloto y controlar la situación.

Tras el impacto, la aeronave sufrió un principio de incendio, que fue rápidamente controlado por los bomberos. También participaron efectivos policiales, Gendarmería Nacional y personal de Policía Científica, que realizaron las primeras actuaciones para determinar cómo se produjo la caída.

La escena del accidente fue registrada en video por un testigo. Las imágenes muestran los momentos previos a la caída de la aeronave, aunque por el momento no permiten establecer qué provocó la pérdida de control.

El piloto quedó internado y permanece estable

Después de ser asistido inicialmente, el piloto fue trasladado en ambulancia al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde ingresó a la guardia poco después de las 14.30.

Los médicos le realizaron estudios, incluida una tomografía, y determinaron que presentaba politraumatismos, una fractura de costilla y lesiones cutáneas. Posteriormente quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva para permanecer bajo observación.

Según el parte médico difundido por el hospital, el hombre se encuentra estable, presenta una contusión pulmonar leve y lesiones menores. Por el momento continúa bajo monitoreo para evaluar su evolución.

Investigan las causas de la caída

Las circunstancias que llevaron al accidente todavía no fueron determinadas.

En las primeras horas posteriores al siniestro circularon distintas hipótesis, pero no existe hasta el momento una causa oficial confirmada. Las condiciones meteorológicas eran buenas al momento del accidente, de acuerdo con la información difundida posteriormente, por lo que se investiga si pudo existir algún inconveniente con la aeronave.

La avioneta quedó identificada como LV-BMF, un Piper Pawnee utilizado para aviación agrícola. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios de Ceibas y personal especializado para realizar las pericias correspondientes.

La investigación deberá determinar ahora si se trató de una falla mecánica, un problema durante la maniobra de fumigación o alguna otra circunstancia que haya provocado la pérdida de control.

Gualeguaychú: En la tarde de hoy jueves cayó un avión fumigador en un campo.

El piloto fue trasladado de urgencia al hospital Centenario. pic.twitter.com/b2vLX7s7KS

— Juan Dorrego (@dorrego_juan) September 10, 2026