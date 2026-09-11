Nueva York volvió a iluminar las Torres Gemelas: 2.977 drones homenajearon a las víctimas del 11-S

Nueva York rindió homenaje a las víctimas del 11-S con una espectacular instalación de 2.977 drones sobre el puerto. Cada luz representó a una de las personas que murió en los atentados de 2001. Los drones reconstruyeron las Torres Gemelas a escala arquitectónica, en una intervención realizada el 9 de septiembre como antesala del 25° aniversario.

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Nueva York protagonizó un impactante homenaje en memoria de las víctimas. Durante la noche del miércoles 9 de septiembre, 2.977 drones iluminaron el cielo sobre el puerto de Nueva York y recrearon la silueta de las Torres Gemelas, en una intervención artística concebida como tributo a cada una de las personas que perdieron la vida en los ataques.

La instalación, denominada “2.977 Lights Over New York Harbor”, utilizó una luz por cada víctima de los atentados contra el World Trade Center, el Pentágono y el vuelo 93 de United Airlines. Los drones primero formaron una especie de espiral luminosa sobre el agua y luego se alinearon hasta reconstruir las Torres Gemelas a escala arquitectónica.

El espectáculo se realizó como una antesala de la conmemoración oficial del 25° aniversario, que tiene lugar este viernes 11 de septiembre en Nueva York y otros puntos de Estados Unidos.

Las Torres Gemelas volvieron al cielo de Manhattan

La imagen fue particularmente impactante porque las 2.977 luces no fueron utilizadas solamente para formar una figura general: cada una representó individualmente una vida perdida.

Los drones se elevaron desde Governors Island y pudieron ser observados desde distintos sectores de Nueva York, incluidos puntos de Manhattan y Brooklyn. Durante unos minutos, las luces reconstruyeron en el cielo la presencia de las torres que dominaron el perfil de la ciudad hasta la mañana del 11 de septiembre de 2001.

El proyecto fue concebido como una obra de arte pública y contó con el acompañamiento de integrantes de la comunidad vinculada al 11-S, entre ellos familiares de víctimas, sobrevivientes y miembros de los equipos de emergencia.

Un homenaje pensado junto a familiares y sobrevivientes

Entre quienes participaron en el desarrollo de la iniciativa estuvo Tim Brown, integrante del Departamento de Bomberos de Nueva York y sobreviviente de los atentados. Brown colaboró en el diseño para homenajear a las víctimas y, especialmente, a los 343 bomberos del FDNY que murieron durante los ataques.

También participó Terry Strada, presidenta de 9/11 Families United y viuda de Tom Strada, una de las personas asesinadas el 11 de septiembre.

La propuesta reunió además a otros familiares y miembros de la comunidad del 11-S. Según los organizadores, el objetivo fue que el homenaje no se limitara a recordar una cifra, sino que permitiera representar cada vida de manera individual.

“Cada luz” para recordar una vida

El director creativo y productor ejecutivo Addison Mehr estuvo al frente de la instalación. El concepto se construyó alrededor de una premisa sencilla: utilizar exactamente el número de personas asesinadas durante los ataques para hacer visible la dimensión humana de la tragedia.

La producción estuvo a cargo de Sky Elements, con apoyo de la New York Foundation for the Arts y la participación de distintos colaboradores artísticos y técnicos. La organización señaló que el proyecto fue concebido como un regalo para la ciudad de Nueva York, las familias y todos aquellos cuyas vidas continúan marcadas por el 11-S.

La puesta también dialogó visualmente con el tradicional “Tribute in Light”, el homenaje que cada año proyecta dos grandes haces de luz en el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas.

Un cuarto de siglo después

El espectáculo se produjo exactamente 25 años después de los atentados que cambiaron para siempre la historia de Estados Unidos y que dejaron 2.977 víctimas mortales.

Las imágenes de las torres reconstruidas con miles de puntos de luz sobre el cielo de Nueva York se convirtieron en uno de los homenajes más llamativos organizados para este aniversario.

Más allá de su impacto visual, la instalación buscó transmitir un mensaje de memoria: 2.977 personas, 2.977 historias y 2.977 luces para que ninguna de esas vidas quede reducida solamente a una cifra.