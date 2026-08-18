Las Leonas vencieron a Alemania y quedaron cerca de clasificar

Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania en un partido de alto voltaje y quedaron muy cerca de la clasificación a la siguiente ronda del Mundial. Gorzelany marcó dos goles y Trinchinetti abrió el marcador. Argentina cerrará el Grupo B este miércoles ante Escocia.

Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania este lunes en Wavre, Bélgica, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial de hockey sobre césped 2026, y quedaron muy cerca de avanzar a la siguiente ronda. Agustina Gorzelany marcó dos goles y Eugenia Trinchinetti convirtió el restante para el equipo dirigido por Fernando Ferrara.

El triunfo dejó a Argentina en la cima del Grupo B junto con Estados Unidos, ambos con cuatro puntos. Las estadounidenses también ganaron este lunes, al superar 3-2 a Escocia. Alemania quedó con tres unidades y Escocia todavía no sumó.

Argentina había comenzado el torneo con un empate 2-2 ante Estados Unidos. Con la victoria frente a Alemania, dio un paso fundamental para terminar entre los dos primeros del grupo, las posiciones que permiten avanzar de ronda.

El equipo de Ferrara salió decidido desde el inicio y encontró la ventaja rápidamente. Después de generar dos córners cortos durante los primeros minutos, Eugenia Trinchinetti desvió una de esas ejecuciones para establecer el 1-0.

Las Leonas tuvieron oportunidades para ampliar la diferencia durante el primer cuarto, pero no lograron convertir. Alemania reaccionó en el segundo período y comenzó a presionar con mayor intensidad en la mitad de la cancha.

Esa presión complicó la salida argentina y permitió que el conjunto alemán recuperara varias pelotas cerca del área. Sin embargo, sus oportunidades de córner corto no terminaron en gol y Argentina consiguió sostener la ventaja.

El inicio del tercer cuarto mantuvo la misma tendencia. Alemania continuó buscando el empate, mientras Las Leonas intentaban recuperar el control del partido y mejorar la circulación de la bocha.

En el último período llegó otro golpe para Argentina. Una infracción dentro del área derivó en un penal que Agustina Gorzelany ejecutó con precisión para poner el 2-0 y darle al seleccionado una ventaja que parecía encaminada a definir el encuentro.

Pero Alemania reaccionó de inmediato. Lisa Nolte descontó y, poco después, Sonja Zimmermann convirtió un córner corto para establecer el 2-2 y devolverle toda la incertidumbre al partido.

Cuando faltaban cinco minutos, Argentina volvió a golpear desde la pelota parada. Gorzelany apareció nuevamente para convertir de córner corto y marcar el 3-2 definitivo.

La victoria fue especialmente importante por el contexto del partido y por la reacción alemana en el tramo final. La FIH destacó que Argentina y Países Bajos fueron los seleccionados femeninos que terminaron la jornada del lunes en lo más alto de sus respectivos grupos.

Las Leonas cerrarán la fase inicial este miércoles frente a Escocia, desde las 6 de la mañana de la Argentina. El partido será nuevamente en Bélgica y definirá la posición final del seleccionado en el Grupo B.

Argentina llega al último compromiso con cuatro puntos y una posibilidad concreta de avanzar a la siguiente instancia. El objetivo será confirmar la clasificación y terminar la fase de grupos en la mejor posición posible.

El Mundial 2026 se disputa en Bélgica y Países Bajos entre el 15 y el 30 de agosto, con 16 seleccionados femeninos divididos en cuatro grupos.