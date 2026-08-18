Brutal femicidio en Devoto: la autopsia reveló 53 heridas

La autopsia de Romina Calvo reveló que sufrió 53 lesiones durante el ataque ocurrido en Villa Devoto. Cerca del 90% fueron cortopunzantes y la mayoría se concentró en la parte superior del cuerpo. Su esposo, Walter Verón, permanece internado y es el principal sospechoso.

La autopsia de Romina Calvo, de 44 años, determinó que sufrió 53 lesiones durante el ataque que terminó con su vida en una vivienda de la calle Pedro Morán, en Villa Devoto. Según el informe forense incorporado a la causa, el episodio se extendió entre tres y cuatro minutos y cerca del 90% de las heridas fueron provocadas por un elemento cortopunzante.

La mayor parte de las lesiones se concentró en la zona superior del cuerpo, principalmente en el torso y las regiones axilares. También se detectaron heridas en el cuello, la cara, la cabeza, los brazos y la espalda.

De acuerdo con el informe, varias de las lesiones alcanzaron órganos vitales y fueron determinantes para provocar la muerte. Los resultados de la autopsia se incorporaron al expediente y ahora forman parte de las principales pruebas para reconstruir la secuencia del crimen.

El femicidio ocurrió durante la madrugada, después de una discusión entre Calvo y su esposo, Walter Verón, quien es el principal sospechoso del asesinato. Una trabajadora de una panadería cercana declaró haber escuchado gritos provenientes de la vivienda.

Poco después, uno de los hijos de la pareja alertó a los servicios de emergencia. El joven, de 21 años, declaró que dormía cuando su hermana menor, de ocho años, lo despertó y le dijo que su padre había atacado a su madre.

El joven se dirigió entonces hacia el lugar donde estaba Calvo, la encontró desvanecida y llamó al 911 para pedir asistencia.

Verón fue detenido a unos 200 metros de la vivienda. Cuando fue localizado presentaba una herida cortante en el cuello y debió ser trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde permanece internado en grave estado.

La Justicia todavía no pudo tomarle declaración debido a su estado de salud. Los investigadores, además, analizan las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad para reconstruir sus movimientos y establecer qué ocurrió durante los minutos previos y posteriores al ataque.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, con intervención de la Secretaría N° 79. Los peritajes y el análisis de las pruebas buscan determinar con precisión la mecánica del femicidio y la responsabilidad del principal sospechoso.

El informe forense constituye hasta ahora una de las piezas centrales de la investigación: 53 lesiones, la mayoría cortopunzantes, concentradas en la parte superior del cuerpo y producidas en un lapso estimado de entre tres y cuatro minutos.