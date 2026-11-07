Tragedia en Juana Koslay: un joven murió tras chocar contra una columna

Un automovilista de unos 25 años murió este sábado por la mañana tras estrellarse con su Volkswagen Gol contra una estructura en la avenida del Viento Chorrillero, en Juana Koslay. Había perdido el control del vehículo y fue trasladado de urgencia, pero llegó sin vida al hospital.

Un joven de aproximadamente 25 años murió este sábado 7 de noviembre tras protagonizar un violento accidente de tránsito en Juana Koslay. El automóvil que conducía, un Volkswagen Gol rojo, impactó contra una estructura de material ubicada sobre la avenida del Viento Chorrillero, a la altura de calle Los Retamos, a pocas cuadras del Ave Fénix.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7 de la mañana. Según las primeras informaciones, el vehículo circulaba en sentido oeste-este cuando, por motivos que todavía se investigan, el conductor perdió el control, realizó un trompo y terminó estrellándose contra una gruesa estructura ubicada al costado de la avenida.

La violencia del impacto provocó importantes destrozos en el automóvil. El joven, que aparentemente viajaba solo y sería vecino de Potrero de los Funes, recibió asistencia del personal del Sempro que llegó al lugar.

Los equipos de emergencia dispusieron su traslado de urgencia al Hospital Central Ramón Carrillo, pero el automovilista llegó sin signos vitales, de acuerdo con la información difundida por medios locales.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Accidentología Vial para realizar las pericias correspondientes y establecer qué provocó la pérdida de control del vehículo.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas que desencadenaron el choque.