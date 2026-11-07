Un exjuez de la Corte bonaerense chocó contra una estética

El vehículo de Francisco Roncoroni atravesó la vidriera de un centro de estética de City Bell y avanzó hasta el fondo del salón. Las cinco mujeres que estaban en el lugar y el exmagistrado sufrieron golpes, pero no hubo heridos de gravedad.

Francisco Roncoroni, exministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, protagonizó un impactante accidente en City Bell, partido de La Plata, cuando su Volkswagen Taos atravesó la vidriera de un centro de estética y terminó dentro del comercio. Las cinco mujeres que se encontraban en el establecimiento y el conductor, de 85 años, sufrieron golpes, aunque ninguno presentó heridas de gravedad.

El episodio ocurrió minutos antes de las 18.30 en la estética Fefi, ubicada sobre la calle 467, entre 135 y 136. En ese momento había tres empleadas y una clienta dentro del local, mientras otra mujer se acercaba a la entrada.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el vehículo ingresó sin detenerse, rompió los vidrios del frente y avanzó hasta el fondo del salón. En su recorrido arrasó con sillones, mesas de trabajo, sillas y otros muebles. El mostrador de recepción fue uno de los pocos elementos que quedó en pie.

Las causas de la maniobra todavía no fueron establecidas. Una de las versiones difundidas indica que Roncoroni habría confundido la marcha al intentar salir de un estacionamiento, pero esa hipótesis no fue confirmada oficialmente. La investigación deberá determinar qué ocurrió antes de que la camioneta atravesara el frente del comercio.

Tras el impacto, efectivos del Comando de Patrullas La Plata, Base Norte, intervinieron en el lugar y se desplegó un operativo preventivo. El exmagistrado quedó aturdido y recibió asistencia médica, al igual que las mujeres que estaban en el establecimiento.

La causa por daños quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 15 de La Plata. Entre las medidas previstas se encuentran el análisis de las circunstancias del choque y de los registros audiovisuales que permitirían reconstruir la secuencia.

Roncoroni tiene una extensa trayectoria en el Poder Judicial bonaerense. Fue designado ministro de la Suprema Corte provincial en 2002 y permaneció en el máximo tribunal hasta su jubilación, en 2007.

Antes había integrado la Sala Tercera de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata y se desempeñó como juez en distintos juzgados civiles y comerciales de la provincia. Se recibió de abogado en 1968 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

— Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 7, 2026