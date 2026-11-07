La fiesta municipal terminó entre quejas, lluvia y abucheos a Hissa

La celebración por el Día del Empleado Municipal estuvo lejos de ser el agasajo esperado. La lluvia dejó a numerosos trabajadores sin lugar para sentarse, la comida se repartió en el exterior y Gastón Hissa recibió silbidos durante su discurso. Los reclamos apuntaron a la falta de previsión y organización.

La fiesta por el Día del Empleado Municipal de San Luis terminó envuelta en críticas, malestar y abucheos al intendente Gastón Hissa. El encuentro, realizado el viernes por la noche en el Polideportivo Municipal de Puente Blanco, estuvo marcado por problemas de organización, falta de espacio y dificultades para que los trabajadores pudieran comer cómodamente.

Uno de los principales inconvenientes fue la distribución de los lugares. Los organizadores habían dispuesto sillas en el patio exterior para los invitados que no ingresaran al salón techado, pero la lluvia y las bajas temperaturas dejaron inutilizado ese sector.

La situación obligó a muchos empleados a concentrarse dentro del polideportivo. Algunos permanecieron de pie y otros terminaron sentados en las tribunas, mientras que la comida debía retirarse en el exterior, donde funcionaba un carrito que ofrecía sándwiches de bondiola y panchos.

La falta de previsión generó malestar entre los asistentes, que cuestionaron las condiciones de una celebración que debía funcionar como reconocimiento al personal municipal. Entre los reclamos también apareció la ausencia de alternativas para resolver la falta de espacio, como la instalación de una carpa en el sector descubierto.

La noche tuvo otro momento incómodo durante las palabras del intendente Gastón Hissa. El jefe comunal recibió silbidos y abucheos de una parte de los presentes, en una muestra de descontento con su gestión.

Los sorteos fueron uno de los principales motivos de expectativa de los trabajadores. Una vez finalizada esa actividad, cerca de las 2 de la madrugada, el salón comenzó a vaciarse.

El cierre musical estuvo a cargo de Luis Soloa, quien debió realizar su presentación sin un juego de luces, otro detalle que se sumó a las críticas sobre la organización.

La celebración, que tradicionalmente busca homenajear a quienes trabajan en las distintas dependencias municipales, dejó así una imagen muy distinta a la esperada. Entre los comentarios de los asistentes también hubo comparaciones con festejos anteriores y reclamos por la pérdida de calidad del agasajo.