Mirtha Legrand continúa internada y presenta una buena evolución de su neumopatía

Mirtha Legrand presenta una buena evolución de la neumopatía por la que fue reinternada el viernes pasado. El sanatorio Mater Dei informó que continúa mejorando y que permanecerá internada durante los próximos días. El próximo parte médico será difundido el viernes, si no se producen cambios.

Mirtha Legrand presenta una buena evolución de la neumopatía que motivó su reinternación y continuará internada durante los próximos días, según informó este miércoles el sanatorio Mater Dei a través de un nuevo parte médico.

La conductora, de 99 años, había ingresado nuevamente al centro asistencial el viernes pasado, pocos días después de haber recibido el alta por el mismo cuadro. Desde entonces permanece bajo cuidados médicos y acompañada por sus familiares más cercanos.

El parte, firmado por el director del sanatorio, Enrique Echagüe, señaló que la conductora “continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación, con una buena evolución”.

El comunicado agregó que Legrand “permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”.

Desde el Mater Dei también agradecieron nuevamente “los saludos y muestras de cariño” que recibió la conductora durante estos días.

De no producirse cambios en su estado, el próximo parte médico público será difundido el viernes, cuando se cumpla una semana desde su segunda internación del mes.

Durante el fin de semana y los días posteriores, Mirtha recibió la visita de sus familiares más cercanos. Mientras continúa su recuperación, su nieta Juana Viale volvió a ocupar su lugar en la pantalla y estuvo al frente de los programas que su abuela debió suspender por sus problemas de salud.

En la emisión del sábado 19 de septiembre, Viale se refirió a la recuperación de Legrand y expresó frente a las cámaras: “Otro sábado que estoy acá acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar”.

Al día siguiente, durante el almuerzo que habitualmente conduce Viale, también envió un mensaje de afecto y buenos deseos para su abuela.

Por el momento, Mirtha Legrand continúa internada en el Mater Dei, donde permanece bajo seguimiento médico mientras evoluciona de la neumopatía.