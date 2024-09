Testimonio crucial: la hermana de Fabiola declara en la causa por violencia contra Alberto Fernández

Tamara Yañez declaró como testigo en la causa contra Alberto Fernández por presunta violencia de género. Aportó detalles sobre un aborto de 2016 que habría sido instigado por el ex presidente. La investigación sigue con más testigos por declarar, incluidos Sofía Pachi y la madre de Fabiola.

Por Alejo Pombo

Tamara Yañez, hermana de Fabiola Yañez, se presentó en los tribunales federales de Retiro para declarar como testigo en la causa que investiga al ex presidente Alberto Fernández por presunta violencia de género. Durante su testimonio, Yañez brindó detalles sobre un aborto realizado a la ex primera dama en 2016, que, según la acusación, habría sido instigado por el ex mandatario.

El abogado de la querella, Mauricio D’Alessandro, explicó que Tamara dio precisiones sobre cómo se llevó a cabo el procedimiento y quién lo solicitó. Esta declaración se enmarca dentro de la denuncia de Fabiola, quien también acusa al ex presidente de golpes, hostigamiento y maltrato durante su relación.

La declaración de Tamara había sido reprogramada a pedido de la defensa de Alberto Fernández, que también aportó fotografías de la ex primera dama en eventos oficiales para refutar las acusaciones. La investigación continúa con la posible declaración de otros testigos, incluidos la ex amiga de Fabiola, Sofía Pachi, y la madre de la ex primera dama, Miriam Verdugo, quien reside en España.