Reunión clave entre Francos, Caputo y los gobernadores por el Presupuesto 2025

Por Alejo Pombo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, encabezaron esta tarde una reunión con gobernadores para analizar los detalles del proyecto de ley de Presupuesto 2025, que el oficialismo envió al Congreso. Este encuentro tuvo lugar pocas horas después de que el presidente Javier Milei presentara el proyecto ante los legisladores, en lo que fue una cadena nacional cargada de expectativas y advertencias.

La mayoría de los gobernadores participaron de la reunión, algunos de manera presencial en la Casa Rosada y otros a través de teleconferencia. Entre los mandatarios provinciales que se conectaron virtualmente se encontraban Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En el encuentro también participaron los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes estuvieron presentes en el Salón de los Escudos, donde tuvo lugar la reunión. Sin embargo, cuatro de los gobernadores opositores más críticos a la gestión de Milei decidieron no asistir: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes se mostraron distantes ante la propuesta del gobierno nacional.

La ausencia de estos mandatarios refleja una postura crítica que viene acentuándose en las últimas semanas, especialmente luego de las fuertes declaraciones del presidente Milei durante la presentación del Presupuesto, donde les exigió a los gobernadores que colaboren con un ajuste en sus provincias para equilibrar las cuentas públicas del país. “A los gobernadores les digo, cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes”, señaló el presidente en su discurso.

Reacciones mixtas y desafíos en las negociaciones

El pedido de Milei no fue bien recibido por todos los mandatarios. Algunos gobernadores más cercanos al gobierno nacional celebraron el espíritu del proyecto de Presupuesto, pero no ocultaron su incomodidad ante la solicitud de ajuste. “Lo que plantea Milei no tiene sentido. No podemos seguir ajustando después de todo lo que hemos soportado este año. Varias provincias tienen obras paradas y deudas con las cajas jubilatorias. Es un ajuste excesivo”, manifestó uno de los gobernadores de Juntos por el Cambio en declaraciones a medios nacionales.

Otros, como Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, señalaron la necesidad de equilibrar las finanzas, pero insistieron en que el esfuerzo no debe recaer únicamente sobre las provincias. “Santa Fe ha hecho un esfuerzo enorme para lograr un manejo eficiente de los recursos públicos. Estamos comprometidos con un equilibrio fiscal, pero también necesitamos que el Gobierno nacional considere la situación de cada provincia y no nos exija ajustes que pongan en riesgo nuestra estabilidad”, sostuvo Pullaro ante la prensa.

En tanto, los gobernadores del oficialismo intentaron mantener una postura más conciliadora. “Estamos dispuestos a trabajar en conjunto para aprobar el Presupuesto, pero es necesario que el Gobierno nacional garantice los fondos para obras que ya están paralizadas. No podemos seguir ajustando sin tener recursos para finalizar estos proyectos”, comentó un gobernador dialoguista que pidió mantener el anonimato.

El respaldo de los gobernadores, clave para la aprobación del Presupuesto

El respaldo de los mandatarios provinciales es esencial para que el Gobierno pueda lograr la aprobación del Presupuesto 2025 en el Congreso. Con apenas 40 diputados sobre un total de 257, y 9 senadores sobre 72, Milei no cuenta con la mayoría necesaria para avanzar sin el apoyo de las provincias. De hecho, ni siquiera posee los números suficientes para dictaminar el proyecto en comisión, lo que anticipa negociaciones largas y arduas.

Además de los gobernadores, varios legisladores provinciales también se encuentran en la mira del oficialismo. En la misma jornada, Francos y Caputo se reunieron con un grupo de legisladores del PRO, aunque, según fuentes cercanas, la principal preocupación en ese encuentro fue el veto al financiamiento universitario, un tema que no estaba directamente relacionado con el Presupuesto.

Los próximos pasos en el Congreso

El proyecto de Presupuesto 2025 prevé un ajuste importante en las cuentas públicas, con el objetivo de reducir el déficit fiscal y contener la inflación. Sin embargo, las dificultades para lograr consenso en el Congreso podrían complicar los planes del oficialismo. Algunos de los gobernadores, como Axel Kicillof, han manifestado su rechazo al ajuste planteado por el presidente Milei, lo que podría generar un escenario de tensión política en los próximos meses.

Con el comienzo de las sesiones parlamentarias, las negociaciones se intensificarán. El oficialismo confía en que, a pesar de las diferencias, los gobernadores terminarán apoyando el Presupuesto para evitar una crisis fiscal en sus propias provincias.