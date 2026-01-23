Terror en Mar del Plata: asaltaron a una familia mendocina y huyeron con la casa rodante y dos hijos adentro

Una familia mendocina fue víctima de un asalto cinematográfico en el kilómetro 7 de la ruta 226. Delincuentes armados capturaron su camioneta y casa rodante, obligando al padre a arrojarse del vehículo en movimiento y dejando a dos niños de 6 y 8 años abandonados en plena oscuridad de la banquina. Tras un intenso operativo, la policía halló a los menores ilesos y el vehículo abandonado en un descampado.

Por Alejo Pombo

MAR DEL PLATA.– Lo que debía ser el inicio de unas vacaciones familiares se transformó en una escena de terror en los accesos a la ciudad balnearia. Jesús David Matmud (44), un turista oriundo de Mendoza, fue interceptado por tres delincuentes armados mientras viajaba con su esposa y sus cuatro hijos en una Toyota Hilux que remolcaba una casa rodante.

El incidente se desencadenó cerca de las 23:00 del lunes en el kilómetro 7 de la ruta 226. La familia se había detenido en la banquina luego de que una estación de servicio cercana les negara el uso de los sanitarios. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando los asaltantes irrumpieron, tomaron el control de la camioneta y emprendieron una huida frenética.

El caos se apoderó de la escena: mientras dos de los hijos (de 6 y 8 años) quedaron a la deriva en la oscuridad de la ruta, la esposa y los otros dos menores permanecían atrapados dentro de la casilla rodante en movimiento. En la cabina de la camioneta, bajo amenaza de muerte, Matmud fue obligado a arrojarse al asfalto en la intersección de San Martín y Carrillo.

El operativo de hallazgo Tras el alerta desesperado de la víctima al 911, las fuerzas de seguridad montaron un cierre perimetral. El primer alivio llegó pocos minutos después, cuando una patrulla localizó a los dos niños abandonados en la autovía; se encontraban ilesos, aunque en estado de shock.

Casi simultáneamente, la Hilux negra y la casilla azul y blanca fueron halladas abandonadas en un descampado del barrio Hipódromo. Los delincuentes, que ya habían escapado, dejaron el vehículo con el resto de la familia en su interior. Según confirmaron fuentes policiales, no se registraron heridos de gravedad, aunque el impacto psicológico es profundo.

La fiscal Lorena Hirigoyen, a cargo de la causa caratulada como robo y hallazgo automotor, ordenó el trabajo de la Policía Científica en el lugar para el levantamiento de huellas. El caso reabre el debate sobre la falta de corredores seguros para turistas en las rutas provinciales durante la temporada alta, mientras los tres autores del hecho permanecen prófugos.