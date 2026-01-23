Aterrizaje forzoso y clima de guerra comercial: Trump llega a Davos tras un fallo en el Air Force One

Donald Trump arribó a Suiza con demoras tras una falla eléctrica en el Air Force One que obligó a un cambio de aeronave de emergencia en Washington. Su llegada al Foro de Davos ocurre en el punto más alto de tensión con la Unión Europea, tras sus amenazas de imponer aranceles de hasta el 25% a quienes bloqueen la anexión de Groenlandia, una postura que Emmanuel Macron ya calificó de «inaceptable».

Por Alejo Pombo

DAVOS.– Ni siquiera un desperfecto técnico en la aeronave más segura del mundo pudo frenar la marcha de Donald Trump hacia los Alpes suizos. Tras un inicio de viaje accidentado, el presidente de los Estados Unidos llegó finalmente a Davos para participar en el Foro Económico Mundial, donde su sombra ya proyectaba una crisis diplomática antes de que sus pies tocaran tierra.

El vuelo presidencial debió ser interrumpido apenas 45 minutos después del despegue. Según informó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, una falla eléctrica en el Air Force One obligó a la tripulación a regresar por precaución a la Base Conjunta Andrews, en Washington. Tras un trasbordo relámpago a un Boeing C-32A, Trump retomó su ruta hacia Suiza, no sin antes dejar una frase inquietante a la prensa: «Será un viaje muy interesante, no sé qué pueda pasar».

Su llegada ocurre en un clima de hostilidad sin precedentes con el bloque europeo. El eje del conflicto es Groenlandia. Trump no solo ha ratificado su intención de anexar el territorio danés, sino que ha pasado a la ofensiva económica: amenazó con imponer aranceles escalonados a las naciones europeas que se interpongan, comenzando con un 10% en febrero hasta alcanzar un gravamen del 25% en junio.

La respuesta en Davos fue inmediata. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aprovechó su intervención para denunciar los intentos de «subordinar a Europa», tildando las advertencias de Washington como «inaceptables». En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que la postura de Trump podría arrastrar la relación transatlántica hacia una «espiral descendente» de consecuencias impredecibles.

A pesar de la demora, el discurso de Trump se mantiene para las 14:30 (hora local). En los pasillos del Foro, la expectativa es máxima, no solo por sus definiciones sobre la economía estadounidense, sino por un posible encuentro informal con el presidente argentino, Javier Milei, quien ya se encuentra en la villa alpina y comparte con el republicano una agenda de ruptura con el statu quo internacional.