Tenemos Futuro: sortearon viviendas para siete localidades de San Luis

El séptimo sorteo de viviendas de barrio de Tenemos Futuro seleccionó a 25 familias de siete localidades de San Luis. Bagual, Navia, San Gerónimo, Papagayos, La Punilla, Villa Larca y Villa del Carmen participaron de la instancia. Ahora, los seleccionados deberán validar sus datos y cumplir los requisitos antes de avanzar hacia la preadjudicación.

El Gobierno de San Luis realizó el lunes 19 de octubre el séptimo sorteo de viviendas de barrio del programa Tenemos Futuro, que seleccionó a 25 familias de siete localidades del interior provincial. Los resultados corresponden a Bagual, Navia, San Gerónimo, Papagayos, La Punilla, Villa Larca y Villa del Carmen.

La selección permite a las familias avanzar a una nueva etapa del trámite, pero no significa que la vivienda haya sido adjudicada. Antes de definir quiénes podrán acceder a una casa, la Secretaría de Políticas de Vivienda deberá verificar los datos declarados durante la inscripción.

Cuántas familias fueron seleccionadas en cada localidad

El sorteo distribuyó las selecciones entre las siete localidades participantes:

Bagual: 2 familias.

Navia: 2 familias.

San Gerónimo: 4 familias.

Papagayos: 6 familias.

La Punilla: 3 familias.

Villa Larca: 4 familias.

Villa del Carmen: 4 familias.

En total, 25 familias quedaron seleccionadas para continuar con el proceso de acceso a una vivienda de barrio.

Qué deben hacer las familias seleccionadas

Las personas que resultaron sorteadas deberán atravesar una instancia de evaluación y validación a cargo de la Secretaría de Políticas de Vivienda. El procedimiento contempla controles documentales y visitas sociales para comprobar la información presentada durante la inscripción.

Durante esta etapa, las autoridades verificarán que cada familia cumpla con los requisitos establecidos por el programa. Recién después de completar esas evaluaciones se determinará quiénes están en condiciones de avanzar hacia la preadjudicación.

Por eso, haber sido seleccionado en el sorteo no garantiza recibir una vivienda: el acceso definitivo depende de la aprobación de los controles previstos.