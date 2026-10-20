Robaron instrumentos al Grupo Menta y el perjuicio ronda los $10 millones

El Grupo Menta denunció el robo de instrumentos y equipos musicales valuados en unos $10 millones en San Luis. Entre los elementos sustraídos hay dos teclados, un acordeón que Germán Herrera había recibido de su padre y parte del equipo de un micrófono inalámbrico. El músico realizó la denuncia y pidió ayuda para recuperar los objetos.

El Grupo Menta sufrió el robo de instrumentos y equipos musicales valuados en unos 10 millones de pesos durante el fin de semana en la ciudad de San Luis. Germán Herrera, líder de la banda, denunció que desconocidos forzaron una ventana de la camioneta en la que guardaban los elementos y pidió colaboración para recuperarlos.

El vehículo estaba estacionado sobre la avenida Presidente Perón al 680, luego de una presentación en el SMATA, en la zona de las Chacras. Herrera tenía previsto viajar al día siguiente a Villa Mercedes para participar de un evento en la Rural, pero al regresar encontró el interior revuelto y advirtió el faltante.

Qué instrumentos le robaron al Grupo Menta

Entre los elementos sustraídos se encuentran un teclado blanco Korg Kross, un teclado guitarra Yamaha, un pequeño acordeón Hohner y parte del equipamiento de un micrófono inalámbrico Shure Beta 58.

Uno de los objetos tiene un valor sentimental especial para el músico: el acordeón se lo había regalado su padre. La pérdida representa no solo un perjuicio económico, sino también un golpe personal para Herrera.

“Son las herramientas de nuestro trabajo y necesitamos recuperarlas”, expresó al difundir el caso. También remarcó que el equipamiento es fruto de décadas de esfuerzo: “Quienes hacemos música sabemos el valor de estas herramientas y, en nuestro caso, es el fruto de 30 años de trabajo”.

Aportaron datos y esperan revisar las cámaras

Después de publicar lo ocurrido en las redes sociales, Herrera recibió mensajes de personas que aportaron información sobre alguien que habría sido visto con instrumentos a pocas cuadras del lugar del robo, en inmediaciones de Santa Catalina.

El músico realizó la denuncia policial y espera que el análisis de las cámaras de seguridad permita avanzar en la investigación e identificar a los responsables.

Además, agradeció la solidaridad de colegas que se ofrecieron a prestarle instrumentos para que pudiera cumplir con sus compromisos musicales. La organización también ofreció una recompensa para quienes aporten información que permita recuperar los equipos.

Cómo aportar información

Herrera pidió a la comunidad que colabore con cualquier dato que ayude a encontrar los instrumentos y equipos sustraídos.

Quienes tengan información pueden comunicarse al 2664700249 o contactar al Grupo Menta a través de sus redes sociales.