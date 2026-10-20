Caso El Caburé: la Justicia revisará si dos empresas siguen como querellantes

El Colegio de Jueces analizó la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y la defensa de Ricardo Bazla para apartar a Galia Norte y San Jorge Cereales como querellantes en la causa El Caburé. Las empresas pidieron mantener su participación, mientras que la defensa de Darío Oviedo cuestionó el planteo. El tribunal anunciará su decisión dentro del plazo legal.

El Colegio de Jueces realizó este lunes una audiencia para analizar la continuidad de las empresas Galia Norte y San Jorge Cereales como querellantes en la causa conocida como El Caburé, que investiga presuntos delitos contra la administración pública de San Luis. El Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y la defensa de Ricardo Bazla solicitaron que se revoque la resolución que permitió a ambas firmas continuar en esa condición.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 y tiene como imputados al exsecretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, y al exdirector de Ética y Legalidad, Darío Oviedo Helfenberger.

Durante la audiencia, las partes expusieron sus argumentos a favor y en contra de la participación de las empresas en el expediente. El tribunal informó que dará a conocer su resolución dentro del plazo legal.

Por qué cuestionan la participación de las empresas

El fiscal de Instrucción Leandro Estrada pidió que se mantenga vigente la decisión del Ministerio Público Fiscal de revocar la calidad de querellantes de Galia Norte y San Jorge Cereales.

Según argumentó, la investigación apunta a presuntos delitos contra la administración pública y el principal damnificado sería el Estado provincial, no las empresas que buscan intervenir como acusadoras particulares.

En la misma línea, el representante de la Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, solicitó que se revoque la resolución del juez de Garantía Nº 1. Consideró que esa decisión excedió las facultades jurisdiccionales y afectó las atribuciones del Ministerio Público Fiscal.

La defensa de Bazla, representada por Bautista Rivadera, también cuestionó la continuidad de las firmas. Sostuvo que no existen intereses privados que justifiquen su intervención y advirtió que la presencia de distintas querellas podría fragmentar la investigación.

Además, planteó que las diferencias entre las teorías del caso, las calificaciones legales y los hechos sostenidos por las partes podrían perjudicar la estrategia defensiva de su cliente.

La postura de Galia Norte y San Jorge Cereales

Los representantes de las empresas, Pascual Celdrán y Alejandro Viano, pidieron que se rechace la apelación. Argumentaron que el recurso es improcedente, carece de fundamentos suficientes y no identifica agravios concretos que justifiquen modificar la resolución cuestionada.

También señalaron que el Código Procesal establece mecanismos para resolver las diferencias entre las distintas teorías del caso y avanzar hacia una acusación única, por lo que consideraron que esas discrepancias no impiden la participación de las firmas.

Por su parte, la defensa de Darío Oviedo Helfenberger, a cargo de Gustavo Reviglio, discrepó con los planteos de los apelantes. Sostuvo que su representado debe defenderse de todas las acusaciones y consideró que la discusión sobre la intervención de las empresas resulta abstracta y contradictoria en esta etapa del proceso.

Qué investiga la causa El Caburé

El expediente investiga presuntas irregularidades en la administración de un campo de 1.997 hectáreas perteneciente al Estado provincial, conocido como El Caburé. Entre los puntos centrales se encuentra el destino de una cosecha de maíz que estaba en el predio cuando el Gobierno recuperó su posesión en abril de 2024.

La causa involucra a exfuncionarios provinciales y comprende distintas discusiones sobre la administración del establecimiento y las responsabilidades que podrían derivarse de las operaciones investigadas. Las imputaciones son provisorias y la investigación continúa en trámite.

La audiencia de este lunes no resolvió la responsabilidad penal de los imputados, sino que estuvo centrada en determinar si Galia Norte y San Jorge Cereales pueden continuar interviniendo como querellantes.

El tribunal integrado por María Monserrath Bocca, Marcelo Bustamante Marone y Hernán Diego Herrera comunicó que emitirá su decisión dentro del plazo legal. El pronunciamiento determinará cómo seguirá la participación de las empresas en el proceso.