Tenemos Futuro: publicaron los resultados del octavo sorteo

El Gobierno de San Luis difundió los resultados del octavo sorteo de Tenemos Futuro, en la modalidad de Autoconstrucción Asistida. Participaron familias de 30 localidades. La selección no garantiza la adjudicación: los postulantes deberán superar controles documentales y visitas sociales para acceder al crédito en materiales.

El Gobierno de San Luis publicó los resultados del octavo sorteo del programa habitacional Tenemos Futuro, correspondiente a la modalidad de Autoconstrucción Asistida. El sorteo se realizó el jueves 22 de octubre y alcanzó a familias de 30 localidades de la provincia.

La selección permite que los postulantes avancen a una nueva instancia del proceso, pero no significa que la vivienda esté adjudicada automáticamente. Antes de confirmar quiénes accederán al beneficio, el Gobierno deberá verificar la información presentada durante la inscripción y controlar que cada familia cumpla con los requisitos establecidos.

Qué pasa después del sorteo

Las personas seleccionadas deberán atravesar una etapa de evaluación que incluye la revisión de documentación y visitas sociales. Una vez completados esos controles, las autoridades determinarán qué postulantes están en condiciones de avanzar hacia la adjudicación del beneficio.

La modalidad de Autoconstrucción Asistida contempla un crédito en materiales otorgado por la Provincia. El Gobierno también supervisa técnicamente el avance de las obras, mientras que los municipios colaboran con la logística, la distribución de los materiales y la mano de obra para ayudar a las familias a construir sus viviendas.

Por eso, haber salido sorteado representa un avance dentro del programa, pero el acceso al beneficio depende de la validación posterior de los datos y del cumplimiento de las condiciones exigidas.

Resultados por localidad

Los resultados del octavo sorteo corresponden a postulantes de las siguientes localidades:

San Luis capital

Villa Mercedes

San Francisco

Candelaria

Santa Rosa del Conlara

Quines

Concarán

La Punta

Villa de Merlo

Juana Koslay

Villa Larca

Potrero de los Funes

El Volcán

Naschel

Balde

Villa de la Quebrada

La Calera

Beazley

Luján

Los Molles

Leandro Alem

Alto Pencoso

Zanjitas

La Carolina

Unión

Talita

San Pablo

Saladillo

Papagayos

Lafinur

Las nóminas permiten consultar qué familias fueron seleccionadas en cada localidad. Quienes figuren entre los sorteados deberán esperar la evaluación correspondiente antes de conocer si cumplen con las condiciones para acceder al crédito en materiales.