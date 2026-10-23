Gremios estatales de San Luis reclaman una recomposición salarial urgente

La Intersindical de San Luis realizará este viernes una panfleteada en la peatonal Rivadavia para reclamar una recomposición salarial, pases a planta permanente y recategorizaciones. La convocatoria reúne a siete sindicatos e incluye demandas específicas para trabajadores de Salud, Educación y municipios, además de pedidos vinculados con las condiciones laborales.

La Intersindical de San Luis realizará este viernes 23 de octubre, desde las 10:30, una panfleteada en la peatonal Rivadavia de la capital provincial para reclamar mejoras salariales y laborales para los trabajadores estatales. La convocatoria reúne a siete organizaciones sindicales que exigen una recomposición de los ingresos, recategorizaciones y avances en la regularización del empleo público.

La actividad contará con la participación de UTEP San Luis, ATE, SIEP, APTS, ASDE, SIPERQYP y SIJUPU. Bajo la consigna “Seguimos en las calles, en defensa del salario, la dignidad y el trabajo estatal”, los gremios buscarán difundir sus demandas entre quienes circulen por el centro de la ciudad.

El principal reclamo es una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo y que los aumentos superen la evolución de los precios. Las organizaciones sostienen que la inflación y la devaluación deterioraron los ingresos desde diciembre de 2023 y que muchos trabajadores deben endeudarse para cubrir sus necesidades básicas.

La protesta se produce después de que el Gobierno provincial anunciara un esquema salarial para el último tramo de 2026, que incluye una suma fija mensual no remunerativa de $100.000 desde noviembre y un bono de fin de año de $500.000, previsto para el 4 de diciembre para los empleados públicos alcanzados por la medida. Sin embargo, distintos gremios consideran que los bonos y las sumas no remunerativas no reemplazan una recomposición incorporada al salario básico.

Pase a planta permanente y recategorizaciones

Entre los pedidos de la Intersindical figura el pase a planta permanente de trabajadores que actualmente se desempeñan bajo otras modalidades de contratación. También reclaman una recategorización general del personal estatal y solicitan que los empleados mayores de 55 años puedan acceder a la categoría A.

Las demandas incluyen además la reglamentación del régimen de licencias de la Administración Pública y medidas frente a situaciones de violencia laboral y persecución sindical. Las organizaciones también reclaman la contratación de quienes actualmente trabajan mediante el Plan de Inclusión.

Reclamos específicos de Salud, Educación y municipios

Los sindicatos también plantean demandas vinculadas con las condiciones de trabajo de cada sector. En el área de Salud, exigen recategorizaciones y el reconocimiento y pago de especialidades dentro de la carrera sanitaria.

En Educación, el reclamo apunta al pago del doble cargo docente, bajo la consigna “Trabajo realizado, salario correspondiente”.

Para los trabajadores municipales de toda la provincia, la Intersindical pide un aumento salarial y el pago de un bono de fin de año. Además, solicita que los salarios encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 122/75 se actualicen de acuerdo con la paritaria nacional.

Una nueva acción conjunta de los gremios

La panfleteada forma parte de una serie de acciones que las organizaciones sindicales vienen impulsando en conjunto para visibilizar sus reclamos ante el Gobierno provincial y las administraciones públicas.

Los gremios sostienen que las medidas salariales anunciadas hasta el momento no alcanzan para resolver el deterioro de los ingresos y reclaman respuestas sobre la estabilidad laboral, las categorías y los derechos de los trabajadores.

“No pedimos privilegios: exigimos derechos, salarios dignos y condiciones laborales justas”, expresaron en la convocatoria.