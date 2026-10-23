Radicales Unidos ratificó su participación en las internas de la UCR

Radicales Unidos confirmó que participará de las internas de la UCR de San Luis, previstas para el domingo 25 de octubre. La decisión se conoció después de que Identidad Radical denunciara presuntas irregularidades, solicitara la suspensión judicial de los comicios y anunciara que no votará si la elección se realiza.

La Lista 133 Radicales Unidos ratificó que participará de las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Luis, previstas para este domingo 25 de octubre, y convocó a los afiliados a concurrir a las urnas. La postura se conoció luego de que Identidad Radical solicitara judicialmente la suspensión de los comicios y anunciara que no participará si la votación se concreta.

A través de un comunicado firmado por Juan Álvarez Pinto, actual presidente de la UCR provincial, y José Picco, el sector oficialista cuestionó los planteos de la lista opositora. Según sostuvo, las acusaciones sobre el proceso electoral pueden desalentar la participación de los afiliados.

“Intentar condicionar la participación mediante acusaciones y mensajes que buscan desacreditar la elección constituye una forma de manipulación”, expresó Radicales Unidos.

El espacio afirmó que los cuestionamientos deben presentarse ante los organismos correspondientes y estar respaldados por pruebas. También señaló que cada sector tiene derecho a decidir si participa, pero sostuvo que esa decisión no debe afectar el derecho de los demás afiliados a votar.

“Los afiliados tienen voz propia y deben poder expresarla libremente”, indicó el comunicado, que reivindicó el respeto por las instancias partidarias y la voluntad de los votantes.

La disputa por las internas

La respuesta de la Lista 133 llegó después de que dirigentes de Identidad Radical brindaran una conferencia de prensa el miércoles 21 de octubre en la sede partidaria. Allí denunciaron presuntas irregularidades, falta de transparencia y maniobras que, según afirmaron, perjudicaron a su espacio.

El apoderado Héctor Urquiza cuestionó el desarrollo del proceso y aseguró que había personas incluidas en ambas listas. Por su parte, el exdiputado nacional José Riccardo sostuvo que no existían garantías suficientes y anunció que su sector no concurrirá a votar si las elecciones se realizan.

Identidad Radical presentó un planteo ante la Justicia para solicitar la suspensión de los comicios y señaló que esperaba una resolución antes del domingo. Sus referentes aclararon que la decisión de no participar no implica abandonar el partido.

Hasta la información publicada el jueves 22 de octubre, no se había confirmado una resolución judicial que suspendiera la elección. La convocatoria partidaria continuaba prevista para el domingo 25.

Convocatoria a votar

Frente a la controversia, Radicales Unidos ratificó el llamado a las urnas e invitó a los afiliados a consultar el padrón para verificar sus datos y el lugar de votación.

“La democracia interna requiere aceptar las diferencias, respetar las instancias partidarias y reconocer que la voluntad de los afiliados está por encima de la conveniencia de cualquier lista”, sostuvo el comunicado.

El texto concluyó con una defensa del derecho de los afiliados a elegir a sus representantes: “La UCR es de sus afiliados. Su derecho a elegir merece respeto”.

La Lista 133 es encabezada por Álvarez Pinto y Picco y reúne a sectores vinculados con la actual conducción partidaria, alineada con la coalición que integra el Gobierno provincial de Claudio Poggi. Identidad Radical, en tanto, mantiene una posición crítica hacia la conducción de la UCR y cuestiona su relación con el oficialismo provincial.