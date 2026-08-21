Tecpetrol recibió el aval del RIGI para ampliar su producción

El Gobierno aprobó el ingreso de Los Toldos II Este al RIGI, un megaproyecto de Tecpetrol en Vaca Muerta que prevé USD 6.400 millones de inversión y una producción de 70.000 barriles diarios. Las obras se desarrollarán cerca de Rincón de los Sauces y apuntan a ampliar las exportaciones de crudo.

El Gobierno aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Los Toldos II Este, de Tecpetrol, en Vaca Muerta. La iniciativa contempla una inversión global de USD 6.400 millones y apunta a alcanzar una producción de 70.000 barriles de petróleo por día en el norte de Neuquén.

El desarrollo se encuentra cerca de Rincón de los Sauces, en un área de 78 kilómetros cuadrados de la Cuenca Neuquina. El plan contempla la perforación de unos 400 pozos y una expansión progresiva de la producción.

De acuerdo con el cronograma de Tecpetrol, Los Toldos II Este apunta a llegar a 35.000 barriles diarios durante el primer trimestre de 2027 y alcanzar los 70.000 barriles por día hacia julio de ese año. Ese volumen equivaldría a cerca del 10% de la producción actual de petróleo de Argentina.

La aprobación del RIGI permitirá avanzar con una infraestructura de gran escala. El proyecto incluye pozos, locaciones multipozo, sistemas de captación y tratamiento, ductos internos, una planta de procesamiento y oleoductos para evacuar la producción.

El desarrollo ya tiene actividad en marcha. En agosto, Tenaris puso en funcionamiento un nuevo set de fractura hidráulica destinado a Los Toldos II Este, con una inversión de USD 110 millones y tecnología que permite reducir en más de 80% el consumo de diésel mediante el uso de gas natural.

La iniciativa también tiene impacto sobre la cadena de proveedores. Tecpetrol informó que cientos de empresas argentinas ya participan del desarrollo y que el número podría acercarse a 1.000 compañías a medida que avance la obra.

El proyecto prevé además una importante generación de empleo. Según los datos difundidos tras la aprobación del RIGI, se crearían más de 7.900 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

El Gobierno considera que el crecimiento de la producción de Vaca Muerta puede fortalecer las exportaciones de crudo y generar un mayor ingreso de divisas para el país. El incremento de la capacidad productiva también apunta a consolidar a Argentina como proveedor regional de hidrocarburos.

Los Toldos II Este es uno de los desarrollos estratégicos de Tecpetrol en la formación neuquina. La compañía ya tiene experiencia en proyectos de gran escala en Vaca Muerta, como Fortín de Piedra, donde desarrolló su principal operación de gas no convencional.

El RIGI, creado por la Ley Bases, ofrece beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios para grandes inversiones que cumplan con las condiciones establecidas por el régimen. El Gobierno prorrogó en febrero de 2026 por un año el plazo para adherir al programa.

La aprobación de Los Toldos II Este refuerza el peso del sector energético dentro del régimen de incentivos y llega mientras avanzan nuevas inversiones vinculadas con la producción, el transporte y la exportación de hidrocarburos de Vaca Muerta.