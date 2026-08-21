La defensa de Cerimedo acusó a Beller de un autoatentado

La abogada de Fernando Cerimedo rechazó las acusaciones contra su cliente y aseguró que Nadia Beller pudo haber organizado el ataque para generar una crisis política en Bolivia. La Fiscalía, en cambio, imputó al consultor argentino por tentativa de feminicidio y pidió 180 días de prisión preventiva.

Margarita Arce, abogada de Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia e imputado por el ataque contra Nadia Beller, aseguró este miércoles que su defendido es inocente y planteó como hipótesis que la mujer habría organizado el atentado para perjudicar al Gobierno de Rodrigo Paz. “Fue un autoatentado”, afirmó Margarita Arce en declaraciones radiales.

La defensora sostuvo que Beller habría contratado a los atacantes para provocarse las heridas y luego involucrar a Cerimedo. Presentó esa versión como una hipótesis de la defensa y aseguró que buscarán aportar elementos para respaldarla.

El ataque ocurrió el lunes por la noche en Santa Cruz de la Sierra, cuando dos hombres vestidos como repartidores de comida dispararon contra Beller, que recibió tres impactos de bala. Los agresores escaparon en una motocicleta y todavía son buscados por la Policía.

Cerimedo fue detenido horas después en el aeropuerto de Viru Viru, cuando se disponía a viajar a Buenos Aires. La Fiscalía boliviana lo imputó por tentativa de feminicidio y solicitó 180 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La defensa cuestionó el relato de Beller, quien desde el hospital responsabilizó a Cerimedo por el ataque. Arce afirmó que existen contradicciones en sus declaraciones y sostuvo que el episodio tendría una motivación política vinculada con la situación del Gobierno boliviano.

En ese sentido, la abogada vinculó a Beller con el entorno del expresidente Evo Morales y sostuvo que el objetivo habría sido generar inestabilidad y afectar la imagen del actual mandatario, Rodrigo Paz. La hipótesis fue presentada por la propia defensa y no fue acreditada por la investigación judicial hasta el momento.

Arce también se refirió a la relación entre su defendido y Beller. Admitió que existió un vínculo personal y habló de “un coqueteo”, pero negó que Cerimedo sea el padre del bebé que, según versiones difundidas sobre el caso, estaría esperando la mujer.

Otro de los puntos cuestionados por la defensa son los chats incorporados a la causa. Arce puso en duda su autenticidad y afirmó que las conversaciones fueron “armadas” por Beller para involucrar a Cerimedo.

Mientras tanto, la Justicia boliviana continúa con la recolección de pruebas. La investigación incluye el análisis de teléfonos y otros elementos secuestrados durante los allanamientos, mientras la Fiscalía también abrió una causa separada por presunto enriquecimiento ilícito contra Cerimedo.

La investigación deberá determinar quiénes fueron los autores materiales del ataque y si existió un autor intelectual. El ministro boliviano de Obras Públicas, Mauricio Zamora, sostuvo que detener a los sicarios será clave para establecer si se trató de un atentado planificado o de la hipótesis de un ataque armado organizado por la propia víctima.

Por ahora, las acusaciones cruzadas forman parte de las distintas versiones que analiza la Justicia. Cerimedo permanece detenido y la Fiscalía sostiene la hipótesis de su posible participación en el ataque, mientras su defensa busca demostrar su inocencia.