La serie de Moria Casán arrasó en Netflix

La ficción sobre Moria Casán superó las 1,6 millones de visualizaciones en Netflix durante su primera semana. Fue número uno en Argentina y Uruguay y entró al Top 10 global de series de habla no inglesa, en un estreno que amplió el fenómeno de la diva argentina.

La serie “Moria”, inspirada en la vida de Moria Casán, superó las 1,6 millones de visualizaciones en Netflix durante su primera semana y se ubicó entre las producciones de habla no inglesa más vistas a nivel global. Además, alcanzó el primer puesto del ranking de la plataforma en Argentina y Uruguay.

La ficción se estrenó el viernes 14 de agosto, dos días antes del cumpleaños número 80 de Moria Casán. La producción fue dirigida y escrita por Javier van de Couter y presenta distintas etapas de la vida de la diva a través de Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, además de la participación de la propia Moria.

El éxito local se trasladó rápidamente al plano internacional. El ingreso al Top 10 global de series de habla no inglesa convirtió a la producción argentina en uno de los estrenos destacados de la plataforma durante la semana posterior a su lanzamiento.

La serie apuesta por una mirada ficcionalizada y estilizada sobre la trayectoria de Casán, en lugar de limitarse a una reconstrucción biográfica tradicional. Netflix la presenta como una historia sobre fama, controversias y reinvenciones permanentes.

La producción cuenta con ocho episodios y recorre distintas etapas de la vida de la actriz y vedette, desde sus comienzos en Buenos Aires hasta su consolidación como una de las figuras más reconocibles del espectáculo argentino.

Para reconstruir esas épocas, el equipo realizó un importante despliegue de producción. Según los datos difundidos con el lanzamiento, fueron 68 jornadas de rodaje, 110 técnicos, 239 actores y 1.385 extras.

El rodaje se realizó en 29 locaciones, entre espacios reales y sets construidos especialmente. También se recrearon escenarios de tres teatros emblemáticos de Buenos Aires: el Astral, el Metropolitan y el Gran Rivadavia.

El vestuario tuvo un papel central en la reconstrucción de las diferentes etapas. Se realizaron 108 cambios de vestuario entre las distintas intérpretes de Moria y la versión infantil del personaje, con 26 looks confeccionados especialmente para la producción.

La caracterización también demandó un trabajo específico para cada período, con jornadas de maquillaje y peluquería de alrededor de dos horas por actriz, además del uso de pelucas alquiladas y otras confeccionadas especialmente.

La banda sonora incluye 15 canciones licenciadas y suma “Momentismo absoluto”, interpretada por Lula y Marilina Bertoldi. La música acompaña una historia que busca reproducir el universo teatral, televisivo y mediático construido por Casán a lo largo de más de cinco décadas de carrera.

El desempeño de “Moria” llega además en un momento particular para la protagonista, que acaba de cumplir 80 años. El estreno de la ficción convirtió esa celebración personal en un fenómeno de alcance internacional y volvió a poner a la diva argentina en el centro de la conversación.