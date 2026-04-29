Suspendieron la imputación a Anzulovich por un error en la notificación

La audiencia de formulación de cargos contra Anzulovich fue suspendida por un error en la notificación de su domicilio.

La audiencia de formulación de cargos contra el exministro Nicolás Anzulovich no se realizó este martes debido a un error en la notificación de su domicilio, lo que obligará a reprogramar el procedimiento.

El propio abogado defensor, Cristóbal Ibáñez, advirtió la irregularidad y presentó un escrito en el juzgado en el que señaló que su defendido no fue notificado en su residencia actual, sino en una dirección donde no vive desde hace más de cinco años.

Según explicó, el domicilio correcto figura en el expediente judicial, por lo que consideró que hubo un error tanto de la fiscalía como del juzgado. En ese sentido, remarcó que para garantizar el debido proceso y evitar futuras nulidades, la notificación debe realizarse de manera correcta y personal.

Ibáñez también cuestionó que ninguna de las partes intervinientes —incluidos el juez, el fiscal y el particular damnificado— haya advertido la situación, y sostuvo que ya existía un informe policial que confirmaba que Anzulovich no residía en el domicilio donde se intentó notificarlo.

La causa, que investiga un presunto enriquecimiento ilícito durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, aún no avanzó a la etapa de imputación formal.

Por su parte, el fiscal Francisco Assat Alí confirmó la falla en la notificación, aunque señaló que el abogado defensor sí había sido notificado. No obstante, indicó que para evitar planteos de nulidad se solicitará la reprogramación de la audiencia.

De acuerdo a lo previsto, el nuevo llamado podría concretarse en los próximos días, respetando los plazos legales que exigen al menos tres días hábiles entre la notificación y la audiencia.

Mientras tanto, la defensa adelantó que aguardará conocer los fundamentos de la acusación antes de presentar pruebas, y advirtió que observará los tiempos del proceso para garantizar que se respeten los criterios habituales de la Justicia.