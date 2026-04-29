Allanamiento en Parque Chas: 17 chicos rescatados de explotación laboral

Un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires permitió rescatar a 17 menores que eran explotados laboralmente en un taller textil clandestino que funcionaba dentro de una vivienda usurpada en el barrio de Parque Chas.

Un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires permitió rescatar a 17 menores que eran explotados laboralmente en un taller textil clandestino que funcionaba dentro de una vivienda usurpada en el barrio de Parque Chas.

El allanamiento se realizó en una propiedad ubicada sobre la calle Barzana al 1200, donde los efectivos debieron ingresar por la fuerza ante la negativa de los ocupantes. En el lugar, se constató que en la planta baja operaba un taller ilegal, mientras que en la terraza se habían construido viviendas precarias sin autorización.

Durante el procedimiento fue detenido un hombre de nacionalidad boliviana, quien residía en el lugar y tenía su situación migratoria irregular, por lo que intervino la Dirección Nacional de Migraciones.

Además, participaron del operativo el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que confirmó la presencia de menores trabajando en el lugar, y la Agencia Gubernamental de Control, que ya había solicitado la clausura del inmueble por riesgo edilicio.

El desalojo había sido ordenado por la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal María Andrea Caleri, mientras que la orden de detención del sospechoso había sido emitida por el Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Federal N°7.

Tras el procedimiento, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el operativo y aseguró que los menores fueron rescatados, al tiempo que anticipó que el detenido será expulsado del país.

El caso volvió a poner el foco en las condiciones de explotación laboral en talleres clandestinos y en las situaciones de vulnerabilidad que afectan a niños y adolescentes en contextos de informalidad extrema.