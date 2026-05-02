Con un gol agónico de Martínez Quarta, River venció a Bragantino

River venció 1-0 a Bragantino en Brasil con un gol sobre el final y lidera su grupo en la Sudamericana.

River Plate consiguió un triunfo clave en Brasil al imponerse por 1 a 0 frente a RB Bragantino por la Copa Sudamericana, en un partido que se definió en el tiempo de descuento.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet no tuvo una gran actuación, pero logró sostenerse en momentos críticos gracias a su arquero, Santiago Beltrán, quien fue figura al atajar un penal en el inicio del segundo tiempo.

El encuentro comenzó con intensidad, pero con pocas situaciones claras. La más peligrosa del primer tiempo fue para el conjunto local, con un cabezazo de Isidro Pitta que pasó cerca del arco.

El punto de quiebre llegó en el complemento, cuando Lucas Martínez Quarta cometió un penal tras perder la pelota en salida. Sin embargo, el remate de Sasha fue débil y permitió la intervención de Beltrán, que sostuvo el empate.

Minutos más tarde, el equipo brasileño se quedó con diez jugadores por la expulsión de Alix Vinícius, lo que inclinó la cancha a favor del conjunto argentino.

Con superioridad numérica, River fue en busca del triunfo y lo encontró en el cierre: ya en tiempo de descuento, Martínez Quarta se redimió de su error y marcó de cabeza el gol que selló la victoria.

El partido fue arbitrado por Wilmar Roldán, quien había sancionado la pena máxima en la jugada más polémica de la noche.

Con este resultado, River lidera el Grupo H con 7 puntos, seguido por Carabobo FC, mientras que Bragantino quedó relegado en la tabla.

Más allá del rendimiento, el equipo de Núñez se llevó un triunfo fundamental que lo posiciona con ventaja en la lucha por la clasificación.