Tras el cierre por espionaje, vuelven los periodistas a Casa Rosada

El Gobierno reabrirá la sala de periodistas de Casa Rosada y Manuel Adorni brindará una conferencia el lunes.

El Gobierno nacional reabrirá el próximo lunes la sala de periodistas de la Casa Rosada, que permanecía cerrada desde fines de abril tras un episodio vinculado a presunto espionaje ilegal.

Según confirmaron fuentes oficiales, ese mismo día el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ofrecerá una conferencia de prensa a partir de las 11, marcando su regreso a las rondas con periodistas acreditados.

El espacio había sido clausurado el 23 de abril luego de la difusión de grabaciones tomadas en pasillos internos de la sede gubernamental, lo que encendió alertas en el Ejecutivo por posibles vulneraciones a la seguridad.

A partir de ese hecho, se dispuso una revisión integral de los sistemas de vigilancia, dispositivos de comunicación y mecanismos de control dentro del edificio, con el objetivo de reforzar la seguridad del presidente Javier Milei.

Desde el oficialismo sostuvieron que la medida fue preventiva y que buscó evitar riesgos vinculados a la filtración de información sensible dentro de la sede gubernamental.

La reapertura también implica el retorno de Adorni a las conferencias en Casa Rosada luego de más de 40 días, tras su reciente presentación en el Congreso, donde defendió su gestión en medio de cuestionamientos por una causa judicial en su contra.

Con la normalización del acceso a la sala de prensa, el Gobierno busca retomar la dinámica habitual de comunicación con los medios acreditados en la sede del Poder Ejecutivo.