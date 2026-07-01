Escándalo en la UNViMe: procesan a Rivarola y otros seis funcionarios

La Justicia Federal de Villa Mercedes procesó al exrector de la UNViMe, David Rivarola, y a seis exfuncionarios por presuntas irregularidades en un concurso que habría beneficiado a su hija. También se dispusieron embargos millonarios y la causa sigue en investigación.

La Justicia Federal de Villa Mercedes procesó al exrector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), David Luciano Rivarola, junto a otros seis exfuncionarios, en el marco de una causa por presuntas irregularidades en un concurso público que habría beneficiado a su hija.

La decisión fue tomada por el juez federal Juan Carlos Nacul, quien consideró que existen elementos suficientes para sostener que la convocatoria fue modificada de manera deliberada para favorecer la contratación de Valentina Rivarola Miazzo.

Según la investigación, el caso se vincula a una contratación ocurrida en 2023 dentro del Proyecto de Asistencia Estratégica a MiPyMEs de la UNViMe, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde la beneficiaria obtuvo un contrato de consultoría por $916.666.

El juez sostuvo que se habría presentado una declaración jurada en la que la postulante negó el vínculo de parentesco con el entonces rector, y que además se habrían alterado requisitos del concurso para apartar a otros candidatos mejor calificados.

En la resolución también fueron procesados exfuncionarios de la casa de estudios. Entre ellos, la exvicerrectora Graciela Balanza, el exsecretario general Gastón Garialde y los integrantes de la comisión evaluadora Jonathan Bosso, Eduardo Daniel Guerreiro y Claudia Grando, acusados de presuntas maniobras incompatibles con la función pública.

A todos ellos se les impusieron embargos. En el caso de Rivarola, el monto fijado fue de $4.500.000. Para Balanza y Garialde, los embargos alcanzan los $1.833.332 cada uno.

Por su parte, la hija del exrector, Valentina Rivarola Miazzo, fue procesada como partícipe necesaria por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y falsedad ideológica, también con embargo por $4.500.000.

En la misma resolución, el juez dictó la falta de mérito para el exfuncionario Claudio Daniel Denna, al considerar que aún no hay pruebas suficientes para definir su situación procesal.

El abogado querellante, Cristóbal Ibáñez, indicó además que algunos de los imputados enfrentan otras investigaciones abiertas vinculadas a presuntas irregularidades administrativas dentro de la universidad, entre ellas el supuesto incumplimiento de aportes previsionales y daños informáticos.

La causa continúa en trámite en los tribunales federales de Villa Mercedes, donde se prevé que en los próximos días se avance con nuevas indagatorias.