Séptima cirugía para Bastián: le colocaron una válvula de derivación para controlar la presión intracraneal

Bastián Jerez, el niño de ocho años accidentado en Pinamar, superó con éxito su séptima intervención quirúrgica en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. El procedimiento consistió en el reemplazo de una válvula de derivación externa por una interna para mejorar el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Mientras el menor permanece estable bajo asistencia respiratoria, la Justicia bonaerense dictó la suspensión de actividades motorizadas en la zona de «La Frontera».

Por Alejo Pombo

MAR DEL PLATA. – En una jornada marcada por la cautela médica y la esperanza familiar, Bastián Jerez volvió al quirófano este lunes. El niño, que se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital «Victorio Tetamanti» desde mediados de enero, superó satisfactoriamente una intervención quirúrgica crítica destinada a estabilizar su sistema neurológico.

La cirugía: Qué es la derivación ventrículo-pleural Fuentes sanitarias detallaron que el procedimiento consistió en sustituir la válvula de derivación externa que poseía el paciente por una válvula de derivación ventrículo-pleural. Este sistema es vital para evacuar el líquido cefalorraquídeo sobrante desde los ventrículos cerebrales hacia la cavidad pleural (en el tórax), donde es reabsorbido por el cuerpo. El objetivo principal es optimizar el control de la presión intracraneal, un factor determinante para su evolución neurológica.

Estado actual y entorno judicial Tras la operación, el reporte médico indicó que Bastián se mantiene estable, aunque continúa bajo asistencia respiratoria mecánica. Su madre, Macarena Collantes, ha mantenido una comunicación constante con la comunidad, calificando los últimos partes como «positivos» dentro del cuadro de gravedad que atraviesa el niño desde el choque ocurrido el 12 de enero entre una camioneta y un UTV.

En paralelo a la lucha médica, el caso ha generado un cimbronazo institucional. Esta semana, la Justicia bonaerense ordenó la prohibición total de actividades recreativas motorizadas en el sector de médanos de La Frontera, en Pinamar, mientras la pericia accidentológica busca determinar las responsabilidades penales de la colisión que dejó al menor al borde de la muerte.