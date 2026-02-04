Liberan al argentino Gustavo Rivara tras un año de cautiverio en Venezuela

Tras más de un año de detención en Venezuela, el ciudadano argentino Gustavo Gabriel Rivara fue liberado y trasladado a la embajada argentina en Colombia. La noticia, confirmada por el canciller Pablo Quirno y el Foro Penal, se da en un contexto de extrema tensión diplomática. Mientras el Gobierno celebra esta excarcelación, mantiene el reclamo por otros tres argentinos —Gallo, Giuliani y Baldo— que permanecen privados de su libertad bajo condiciones denunciadas como ilegales.

Por Alejo Pombo

BUENOS AIRES / BOGOTÁ. – En un anuncio que combina alivio humanitario y estrategia diplomática, la Cancillería argentina confirmó este lunes la liberación de Gustavo Gabriel Rivara. El argentino, que había sido arrestado en enero de 2025, se encuentra actualmente bajo resguardo en la sede diplomática nacional en Bogotá, Colombia, tras abandonar territorio venezolano.

Detenciones arbitrarias y amnistía en duda El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la detención de Rivara como «arbitraria» y destacó que el contacto con su entorno fue permanente durante el proceso de excarcelación. La liberación fue validada también por el Foro Penal, la ONG referente en la defensa de presos políticos en la región, a través de su vicepresidente Gonzalo Himiob.

Este movimiento ocurre en medio de versiones sobre una posible amnistía general que sería tratada en la Asamblea Nacional venezolana. Sin embargo, para la diplomacia argentina, la situación sigue siendo crítica mientras no se resuelvan los casos de los compatriotas que aún permanecen en prisión:

Nahuel Gallo: Gendarme detenido en diciembre de 2024.

Germán Giuliani: Abogado detenido en mayo de 2025.

Roberto Baldo: Empresario de doble nacionalidad.

La «Triangulación» de la libertad Debido a la ruptura de relaciones directas y el asedio a las sedes diplomáticas en Caracas, el traslado de Rivara a Colombia evidencia el uso de canales alternativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha mencionado la vía legislativa para las liberaciones, pero el Gobierno argentino insiste en que estas detenciones carecen de fundamento legal y exige su resolución inmediata por vía diplomática.