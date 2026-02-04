Quién es Pedro Lines, el técnico de carrera que asume el mando del INDEC tras la salida de Lavagna

Pedro Lines, hasta ahora director técnico y número dos del INDEC, asumirá la conducción del organismo tras la renuncia de Marco Lavagna. Con una trayectoria de más de 20 años que incluye pasos por la UBA, el Ministerio de Economía y una experiencia estratégica en Qatar, Lines es visto como una garantía de continuidad para el calendario de difusión oficial y la operatividad técnica del instituto.

Por Alejo Pombo

BUENOS AIRES. – El Gobierno ha optado por el camino de la profesionalización técnica para suceder a Marco Lavagna. Pedro Lines, un economista con una vasta trayectoria en el sistema estadístico nacional, ha sido ratificado como el nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Su nombramiento busca enviar una señal de calma a los mercados: la salida de Lavagna no alterará la rigurosidad de los datos oficiales

Un perfil técnico con roce internacional Licenciado por la UBA y Magíster en Economía por el CEMA, Lines no es un recién llegado. Ocupaba la dirección técnica del organismo desde 2018, habiendo atravesado gestiones de distinto signo político. Su currículum destaca por una sólida formación en Cuentas Nacionales, área donde trabajó entre 1996 y 2010, y una estancia estratégica de cuatro años en el Gobierno de Qatar, donde se desempeñó como experto en estadísticas de planeamiento.

Los desafíos de la nueva gestión A diferencia de su antecesor, Lines mantiene un perfil bajo, centrado en la Econometría y los modelos macroeconómicos. Según el comunicado oficial del INDEC, su designación asegura la continuidad de las operaciones vigentes y del calendario de difusión anticipado, un activo que el organismo recuperó y defiende con celo desde 2016 para garantizar la transparencia.

Su principal reto será equilibrar la presión del Ministerio de Economía con la necesidad de mantener la credibilidad del instituto. Lines es quien tendrá la última palabra técnica sobre la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya fecha de inicio fue el detonante de la reciente crisis institucional.