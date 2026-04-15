Caputo prometió en el AmCham que la inflación tendrá «certificado de defunción»

El INDEC confirmó que la inflación de marzo fue del 3,4%, la más alta del año y la décima consecutiva sin descenso, con el acumulado del primer trimestre en 9,4%. Horas antes del dato, Caputo había prometido en el AmCham Summit que desde abril llegará la desaceleración.

El ministro de Economía, Luis Caputo, prometió este martes ante empresarios en el AmCham Summit 2026 que «a partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante, con mayor crecimiento», pocas horas antes de que el INDEC confirmara que el IPC de marzo fue del 3,4%, la cifra mensual más alta del año y la décima consecutiva sin baja.

El dato oficial superó las proyecciones del mercado, que estimaban un 3%, y llevó la inflación acumulada en el primer trimestre a 9,4%, casi la totalidad de la variación que el propio Gobierno había proyectado para todo 2026 en el proyecto de Presupuesto. En términos interanuales, el índice trepó al 32,6%.

Los rubros que más presionaron al alza fueron Educación, con un salto del 12,1% por el inicio del ciclo lectivo; Transporte, con una suba del 4,1% impulsada por los combustibles; y Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, con un 3,7%. Los precios Regulados fueron la categoría con mayor incremento, al registrar un 5,1%, mientras que la inflación núcleo subió 3,2%.

Caputo había anticipado la mala noticia el lunes, en la presentación de un libro en Rosario, al admitir que el dato superaría el 3% por el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios del petróleo y por la estacionalidad de la educación. Este martes, ante líderes del sector privado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, reforzó la explicación y trazó el diagnóstico oficial sobre el fenómeno inflacionario.

«El proceso de desinflación, que venía muy bien, se vio interrumpido durante el período previo a las elecciones, donde hubo una dolarización masiva», argumentó Caputo, que atribuyó la persistencia de los precios altos a una caída en la demanda de dinero. «Argentina podría haber crecido al 7% el año pasado, pero lo hizo al 4,4%», señaló, y agregó que ese desvío impactó sobre la inflación. Pese al contexto, el ministro sostuvo que empieza a percibirse una recuperación en la demanda de dinero que marcará el punto de inflexión. «La inflación va a tener certificado de defunción. El cuándo depende más de cuánto se recupere la demanda de dinero, la confianza y las tasas de interés, que ya están bajando», afirmó.

El FMI, sin embargo, no comparte el mismo optimismo sobre el crecimiento. La entidad recortó esta semana su proyección para la economía argentina del 4% al 3,5% para 2026, aunque la cifra sigue por encima del promedio mundial.

El contexto del AmCham Summit también incluyó declaraciones de otros funcionarios. El equipo económico viajará este martes a Washington para participar de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, donde intentará destrabar un desembolso pendiente de 1.000 millones de dólares en el marco del programa de Facilidades Extendidas.

Con diez meses seguidos sin que la inflación baje, el Gobierno deposita ahora en abril el inicio del quiebre que prometió. Los próximos meses serán la prueba de fuego.