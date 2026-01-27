Seguridad en San Luis: Anuncian inversión millonaria en patrullas rurales y equipamiento

En un acto institucional en Villa Mercedes, el gobernador Claudio Poggi oficializó un ambicioso plan de fortalecimiento para la seguridad provincial. La jornada incluyó el llamado a licitación de patrullas 4×4 con tecnología satelital para el sector rural, la entrega de equipamiento personal para el Comando Radioeléctrico y el inicio de la construcción de un edificio multipropósito de 602 millones de pesos en el Parque Costanera Río Quinto.

Por Alejo Pombo

VILLA MERCEDES. – Con el objetivo de revertir el déficit operativo y mejorar los índices de criminalidad, el gobernador Claudio Poggi encabezó este jueves un acto central en la Unidad Regional Nº2. La actividad no solo sirvió para presentar a 41 nuevos oficiales egresados, sino para cristalizar una serie de inversiones que apuntan directamente a la especialización de la fuerza y la protección del efectivo.

Uno de los anuncios más destacados fue la licitación para la compra de 10 camionetas pick-up 4×4 diseñadas para las brigadas rurales. La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, explicó que estas unidades contarán con malacates y sistemas de comunicación satelital, una herramienta indispensable para zonas donde la señal urbana es nula. Con este refuerzo, la flota operativa para el campo ascenderá a 19 unidades, frente a las apenas tres que funcionaban al inicio de la gestión.

Equipamiento personal y «justicia» edilicia Bajo la premisa de jerarquizar el capital humano, se entregaron 30 motos, 60 cascos y 62 chalecos de protección balística. Sosa fue enfática al señalar que los chalecos serán ahora de uso individual: «No hay más chaleco caliente» (en referencia a la práctica de compartir el equipo usado por el turno anterior). Además, se incorporaron radios específicas para la cobertura de eventos masivos, una demanda histórica en la ciudad mercedina.

En el plano de infraestructura, se dio inicio a la obra del Edificio Multipropósito en el Parque Costanera Río Quinto. Con una inversión de 602 millones de pesos y un plazo de 120 días, la construcción de 260 m² albergará a la Comisaría 8ª —que por primera vez tendrá sede propia—, la base del Comando Radioeléctrico y la División Canes.

Estadísticas y metas Durante el acto, la ministra Sosa compartió datos del acumulado provincial de estadísticas criminales. Si bien reconoció que la baja en siniestralidad vial es aún escasa, destacó una disminución en los robos y hurtos respecto a 2024. «La decisión política de informar absolutamente todo lo que se tramite como delito reafirma que vamos en la dirección correcta», concluyó la funcionaria, subrayando que la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad rural seguirán siendo las prioridades de la agenda oficial en 2026.