Del Foro de Davos a las calles de Mar del Plata: Milei relanza el “Tour de la Gratitud”

Apenas aterrizado de su viaje a Suiza, Milei iniciará el lunes una gira por Mar del Plata bajo el nombre de «Tour de la Gratitud». La agenda combina actos de cercanía, su participación en «La Derecha Fest» y una visita al show teatral de Fátima Florez.

Por Alejo Pombo

BUENOS AIRES. – Tras consolidar su perfil como referente global en los Alpes suizos, Javier Milei regresa al terreno doméstico con el foco puesto en la movilización territorial. El próximo lunes, el mandatario arribará a Mar del Plata para retomar el «Tour de la Gratitud», un esquema de actos de cercanía diseñados para capitalizar el respaldo electoral obtenido en los últimos comicios legislativos y explicar de primera mano los avances de su programa económico.

El primer hito de la visita tendrá lugar el lunes a las 20:30 en el neurálgico cruce de las calles Güemes y Avellaneda. Se espera que allí Milei mantenga un contacto directo con residentes y turistas, en un escenario que busca emular el clima de campaña que lo llevó a la Casa Rosada. El martes, la agenda girará hacia lo ideológico con su participación en «La Derecha Fest», una cumbre que reunirá a los principales exponentes del pensamiento libertario y conservador del país.

La estadía en «La Feliz» tendrá también un componente mediático: el Presidente asistirá al teatro para ver el espectáculo de su expareja, Fátima Florez. El show, titulado «La Libertad Avanza», ha sido uno de los más exitosos de la temporada y funciona como un termómetro de la afinidad cultural con el actual Gobierno.

Gestión en paralelo: la mirada en el Congreso Mientras el Presidente se muestra con sus seguidores en la costa, la ingeniería política del Ejecutivo permanecerá activa en la Capital Federal. La mesa de conducción política, liderada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, sesionará el mismo lunes con un objetivo crítico: garantizar las voluntades necesarias para la aprobación de la reforma laboral y el paquete de leyes que el oficialismo enviará para las sesiones extraordinarias de febrero.

Este despliegue coordinado muestra la estrategia de «pinzas» del Gobierno: por un lado, la presión del apoyo popular en las calles (Milei) y, por otro, la negociación técnica en los pasillos del Poder Legislativo (Adorni).