Secuestraron más de un kilo de marihuana en un operativo policial

Una mujer de 37 años quedó detenida tras un allanamiento en la capital puntana, ordenado en una causa por amenazas con armas de fuego. La Policía secuestró 1.218 gramos de flores de marihuana, plantas de cannabis, armas, municiones y dos celulares. La Fiscalía Federal intervino por una presunta infracción a la Ley 23.737.

Una mujer de 37 años fue detenida en la ciudad de San Luis luego de un allanamiento en el que la Policía secuestró 1.218 gramos de flores de marihuana, plantas de cannabis, armas de fuego y municiones. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por amenazas con armas y derivó en una intervención de la Justicia Federal por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

El operativo fue ordenado por el Juzgado de Garantía N.º 3 de la Primera Circunscripción Judicial y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Seccional 7. También participaron integrantes de Infantería, dependientes de la Dirección General de Unidades Especiales.

Durante la requisa del inmueble, los uniformados encontraron armas de fuego de distintos calibres, cartuchos y municiones, además de 30 frascos de vidrio con flores de marihuana y varias plantas de cannabis.

El secuestro de la droga y la intervención federal

Tras el hallazgo de las sustancias, tomó intervención personal de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, que realizó el procedimiento correspondiente y secuestró también dos teléfonos celulares.

Según el informe policial, los 1.218 gramos de flores de marihuana incautados equivaldrían a unas 3.654 dosis y tendrían un valor estimado de 14 millones de pesos.

La Fiscalía Federal de San Luis ordenó la detención de la mujer por una presunta infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes.

La investigación continúa

El procedimiento contó además con la participación de efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las tareas periciales en el lugar.

La investigación se había iniciado por una denuncia de amenazas mediante el uso de un arma de fuego. El secuestro de las armas, las municiones y los teléfonos celulares quedó incorporado a la causa para determinar las circunstancias del hecho y establecer posibles responsabilidades.