San Luis lanzó un concurso literario que publicará cinco obras

La convocatoria estará abierta del 2 de noviembre al 30 de diciembre y contempla cinco géneros: relato, cuento, ensayo, novela y poesía. Podrán participar mayores de edad nacidos en San Luis o con al menos cinco años de residencia. Los ganadores publicarán sus obras con el sello San Luis Libro.

El Gobierno de San Luis lanzó un nuevo certamen literario que premiará a cinco autores con la publicación de sus obras a través del sello editorial San Luis Libro. La convocatoria estará abierta desde el 2 de noviembre hasta el 30 de diciembre de 2026 y estará destinada a personas mayores de edad nacidas en la provincia o que acrediten al menos cinco años de residencia.

La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Turismo y Cultura durante una conferencia de prensa encabezada por la directora de Gestión Cultural e Identidad Sanluiseña, Judith Aguilar, y la jefa del Área San Luis Libro, Liliana Pairone.

El concurso busca promover la escritura y la lectura, además de dar visibilidad a la producción literaria local. La propuesta está dirigida tanto a escritores con trayectoria como a quienes todavía no publicaron sus trabajos o están dando sus primeros pasos en la escritura.

Los cinco géneros que contempla el certamen

La convocatoria incluye cinco categorías: relato, cuento, ensayo, novela y poesía. Un jurado integrado por referentes de la literatura provincial evaluará las producciones y elegirá una obra ganadora en cada género.

El premio consistirá en la edición y publicación de los cinco trabajos seleccionados mediante el sello San Luis Libro.

Durante la presentación, Aguilar invitó especialmente a participar a quienes tienen textos terminados o en borrador, pero todavía no encontraron la oportunidad de publicarlos.

Cómo participar y dónde consultar las bases

Las obras deberán enviarse por correo electrónico en formato PDF y firmadas con seudónimo. La documentación complementaria, en cambio, tendrá que incluir los datos reales del participante.

Las personas interesadas podrán consultar las bases y condiciones a través del teléfono 2664-452000, interno 6978, o mediante el correo electrónico sanluislibro.sll@gmail.com.

La convocatoria comenzará el lunes 2 de noviembre y cerrará el miércoles 30 de diciembre. Para participar será necesario cumplir con los requisitos de edad y residencia establecidos por la organización.

Los libros seleccionados llegarían a las ferias literarias

Aguilar adelantó que el certamen se articulará con la Feria Provincial del Libro, prevista para abril de 2027. Además, mencionó la posibilidad de que las obras ganadoras puedan presentarse posteriormente en la Feria Internacional del Libro.

De esta manera, el Gobierno provincial busca ampliar los espacios de difusión de la literatura puntana y facilitar que nuevos autores puedan concretar la publicación de sus trabajos.