Menos medicamentos gratuitos: el impacto en jubilados y familias

Un estudio del Centro de Economía Política Argentina advirtió sobre la reducción de medicamentos gratuitos en Remediar y PAMI. El informe señala que el nuevo listado de Remediar pasó de 128 principios activos a seis y que los costos de los remedios para afiliados al PAMI aumentaron por encima de la inflación y de las jubilaciones.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió sobre la reducción de la cobertura de medicamentos gratuitos en los programas Remediar y PAMI. El estudio, publicado el 29 de octubre, señala que los cambios dejaron afuera tratamientos para enfermedades crónicas y afecciones frecuentes, incrementaron los gastos de los afiliados y trasladaron parte de la responsabilidad de abastecimiento a las provincias.

El documento analiza las modificaciones implementadas desde 2024 y pone el foco en la nueva lista de medicamentos esenciales de Remediar, que pasó de 128 principios activos a solamente seis, todos vinculados con la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Remediar: qué medicamentos quedaron afuera

El cambio se formalizó en octubre de 2026, cuando el Ministerio de Salud de la Nación aprobó un nuevo listado para el primer nivel de atención. Entre los medicamentos que dejaron de figurar se encuentran la metformina, utilizada para tratar la diabetes tipo 2; la levotiroxina, indicada para el hipotiroidismo; y el salbutamol, empleado en tratamientos para el asma y la EPOC.

También quedaron excluidos antibióticos como la amoxicilina y la cefalexina, además de antimicóticos, antihistamínicos, suplementos de hierro y ácido fólico y distintos anticonceptivos.

El CEPA advierte que la modificación puede afectar especialmente a personas sin obra social ni medicina prepaga que dependen de los centros de atención primaria para acceder a tratamientos. El informe cita estimaciones según las cuales más del 44% de la población argentina no cuenta con cobertura médica privada o sindical.

La reducción de medicamentos se produjo de manera progresiva. Según el relevamiento, los botiquines contenían alrededor de 75 productos en 2024, unos 30 durante el primer semestre de 2026 y entre 22 y 23 desde julio.

También disminuyó la cantidad de establecimientos abastecidos: de aproximadamente 8.100 centros que llegó a cubrir el programa, pasó a 4.131 en la última entrega de 2025 y a 4.202 en la primera de 2026.

En cuanto a las prestaciones, los tratamientos dispensados bajaron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, una caída del 62%. El presupuesto de Remediar para 2026, de $36.054 millones, representa una reducción real del 72% respecto de lo ejecutado en 2023, de acuerdo con el estudio.

PAMI: el aumento del gasto de los jubilados

El informe también analiza los cambios en la cobertura de medicamentos del PAMI. Desde 2024, el organismo aplicó modificaciones en los descuentos y en los requisitos para acceder a la cobertura del 100%.

Entre las medidas mencionadas por el CEPA figuran la reducción de medicamentos gratuitos por persona, la exclusión de distintas moléculas del listado de cobertura total y la incorporación de condiciones de ingresos y patrimonio para acceder al subsidio social.

El impacto también se refleja en los precios. Según los cálculos del centro de estudios, desde noviembre de 2023 los medicamentos más consumidos por las personas mayores aumentaron alrededor del 404% en sus precios de venta al público, mientras que los valores que efectivamente pagan los afiliados al PAMI se incrementaron cerca del 638%.

En el mismo período, el informe estima que la inflación general acumuló aproximadamente un 351% y que la jubilación mínima con bono aumentó cerca del 306%.

El estudio calcula que la cobertura gratuita representaba un ahorro mensual de $84.988 en diciembre de 2024. Actualizado a octubre de 2026, ese beneficio equivaldría a unos $138.500, alrededor del 27% de una jubilación mínima con bono.

Además, el listado de medicamentos cubiertos por el organismo pasó de casi 3.000 productos a unos 2.000, según el relevamiento.

El impacto en las provincias

El CEPA advierte que la reducción de los medicamentos distribuidos por Nación puede generar mayores gastos para las familias y aumentar la demanda en hospitales de mayor complejidad, debido a que algunos tratamientos que antes se obtenían en centros de atención primaria deberán buscarse por otras vías.

El impacto también alcanza a las provincias, que deberán destinar recursos propios para cubrir parte de los medicamentos que dejaron de recibir desde el Gobierno nacional.

Como ejemplos, el informe menciona que Santa Fe prevé invertir $17.675 millones durante 2026 para adquirir 195 productos, mientras que Misiones estimó en $800 millones el costo de reponer los medicamentos que ya no envía Nación.

Desde el Ministerio de Salud, en tanto, sostienen que Remediar no fue cerrado, sino reformulado para priorizar la atención de enfermedades vasculares. La cartera sanitaria anunció un botiquín de transición hasta diciembre de 2026 y argumentó que las provincias deben organizar la provisión de medicamentos de acuerdo con las necesidades de sus poblaciones.

La discusión se concentra ahora en cómo se garantizará el acceso a los tratamientos que quedaron fuera del nuevo listado y qué capacidad tendrán las jurisdicciones para reemplazar las prestaciones.