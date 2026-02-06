Se levantó el paro: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y los trenes funcionarán este jueves

A pocas horas de que comenzara el paro nacional de 24 horas, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. La medida, que rige por los próximos 15 días, obliga al sindicato La Fraternidad a suspender las medidas de fuerza y a las empresas a garantizar el servicio normal. El Gobierno justificó la decisión en la necesidad de resguardar el derecho de los ciudadanos a circular, mientras instó a las partes a continuar el diálogo paritario.

Por Alejo Pombo

BUENOS AIRES. – El conflicto ferroviario entró en una etapa de tregua forzada. La Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, dictó este miércoles la conciliación obligatoria, desactivando el paro de 24 horas que La Fraternidad había programado para este jueves 5 de febrero. La disposición oficial obliga a retrotraer el escenario al estado previo al conflicto por un lapso de 15 días.

Los alcances de la disposición La medida entró en vigencia a la medianoche de este miércoles e incluye una intimación directa al gremio conducido por Omar Maturano para dejar sin efecto cualquier acción que afecte el servicio. Durante las próximas dos semanas, las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Belgrano Norte, Belgrano Sur y los servicios de carga y larga distancia deberán operar sin demoras ni cancelaciones.

El argumento oficial Desde el Gobierno nacional reafirmaron que la prioridad es «resguardar el derecho de los ciudadanos» sin interrumpir los mecanismos de negociación colectiva. Por su parte, el sindicato, que había calificado la oferta oficial como una «limosna», se ve ahora legalmente compelido a sentarse nuevamente en la mesa de negociación, so pena de enfrentar sanciones administrativas graves si decide desacatar la orden estatal.