Jueves sin trenes: La Fraternidad confirmó un paro total de 24 horas en todo el país

Por Alejo Pombo

BUENOS AIRES. – Los usuarios del sistema ferroviario deberán buscar alternativas de transporte para el próximo jueves. El sindicato de conductores de trenes, La Fraternidad, confirmó la realización de un paro nacional de 24 horas tras considerar insuficiente la última propuesta de recomposición salarial presentada por las empresas Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A.

Los motivos del conflicto

En declaraciones brindadas a M24Digital, Omar Maturano, titular del gremio, fue contundente al calificar como una «burda oferta» el 1% de aumento propuesto por el Gobierno para el primer mes del año. Sin embargo, el reclamo trasciende lo económico. Según el sindicato, existe una preocupante «falta de seguridad» en la infraestructura ferroviaria y una «desidia» por parte de la administración nacional.

La medida de fuerza afectará a:

Pasajeros: Trenes Argentinos, Metrovías S.A. y Ferrovías SAC.

Cargas: Líneas Belgrano, Urquiza y San Martín (Belgrano Cargas S.A.).

Tensión en ascenso

El sindicato advirtió que no consideran válida la implementación de una conciliación obligatoria, argumentando que el Gobierno no tiene voluntad real de diálogo. Este paro se enmarca en un contexto de mayor tensión social, donde los gremios de transporte también manifiestan su firme oposición a la reforma laboral que el oficialismo impulsa actualmente en las sesiones extraordinarias del Congreso.