Las movilizaciones por el 25N tendrán lugar a las 18 en San Luis y Villa Mercedes. La jornada coincidirá con un paro nacional universitario convocado por CONADU Histórica, que reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y rechaza el Presupuesto 2027.

Este miércoles 25 de noviembre, San Luis y Villa Mercedes serán escenario de movilizaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las convocatorias buscan visibilizar la violencia machista y reclamar políticas públicas de prevención, asistencia y protección.

En la ciudad de San Luis, la concentración está prevista para las 18 en la intersección de las avenidas Illia y San Martín. La movilización coincidirá con la 90ª Marcha de los Jubilados.

En Villa Mercedes, Aquelarre Colectivo Feminista convocó a reunirse a la misma hora en la Plaza del Mercado. Desde la organización señalaron que la violencia machista continúa siendo una problemática urgente y cuestionaron el retroceso de las políticas destinadas a prevenirla y atender a las víctimas.

La fecha se conmemora cada 25 de noviembre en recuerdo de las hermanas Mirabal, asesinadas en República Dominicana en 1960. La jornada también marca el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña internacional que se extiende hasta el 10 de diciembre.

La Organización Panamericana de la Salud advierte que una de cada tres mujeres de la región sufrió violencia física o sexual a lo largo de su vida. El organismo plantea la necesidad de respuestas integrales y sostenidas para prevenir y atender estas situaciones.

El paro universitario se suma a la jornada

La agenda de este miércoles también estará atravesada por el conflicto universitario. CONADU Histórica convocó a un paro nacional de 24 horas de la docencia universitaria y preuniversitaria, en coincidencia con el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados.

La federación reclama el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y una asignación presupuestaria que garantice el funcionamiento de las universidades públicas.

Desde el gremio cuestionaron el proyecto del Gobierno nacional por considerar que profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y no contempla los recursos previstos en la ley vigente.

La coincidencia de las convocatorias reunirá en las calles reclamos por los derechos de las mujeres, políticas contra las violencias de género y demandas vinculadas al financiamiento de la educación pública.