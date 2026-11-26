Joaquín Beltrán presentó su renuncia como diputado provincial, pero continuará en funciones hasta el 10 de diciembre. La decisión se conoció después de que la Fiscalía solicitara nuevamente su desafuero y reclamara 14 años de prisión por la causa Molino Fénix, que investiga un presunto perjuicio de $1.800 millones al Estado.

La renuncia de Joaquín Beltrán a su banca como diputado provincial abrió un nuevo escenario en la causa Molino Fénix, luego de que la Fiscalía presentara un segundo pedido de desafuero y formulara una acusación formal que contempla una pena provisoria de 14 años de prisión. El legislador comunicó su decisión este martes 24 de noviembre, aunque estableció que dejará el cargo a partir del próximo 10 de diciembre.

La dimisión se conoció horas después de que el fiscal de Instrucción José Olguín se reuniera con integrantes de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados para explicar los fundamentos del nuevo pedido de desafuero. La presentación busca remover la inmunidad parlamentaria que impide avanzar con determinadas instancias del proceso judicial.

Según fuentes legislativas, el planteo podría tener tratamiento esta semana. Para este miércoles 25 está prevista la última sesión ordinaria del año y se analizaba la posibilidad de convocar a una sesión especial el jueves 26 para votar nuevamente el desafuero.

La renuncia de Beltrán, sin embargo, incorpora una nueva variable: su salida de la Legislatura no será inmediata, sino que está prevista para el 10 de diciembre. Por lo tanto, la Cámara deberá resolver cómo continúa el trámite parlamentario mientras el legislador permanezca en funciones.

Se trata del segundo intento de la Fiscalía para conseguir el desafuero. El primero fracasó el 16 de septiembre, cuando el oficialismo obtuvo 28 votos afirmativos y nueve negativos, uno menos de los 29 necesarios para alcanzar los dos tercios de la Cámara.

“Lo que cambia es que ahora ya hay una acusación formal”, explicó Olguín después de la reunión con los diputados. El fiscal sostuvo que desde el primer planteo se consolidaron los hechos investigados y se incorporaron nuevas pruebas.

Beltrán está acusado formalmente por ocho hechos vinculados con defraudación a la administración pública, asociación ilícita, peculado y destrucción e inutilización de elementos de prueba. La Fiscalía lo señala como uno de los principales organizadores de la estructura investigada, debido a que estuvo al frente de la administración del Complejo Molino Fénix.

“Es el más responsable de todos. Él era el responsable legal, el responsable administrativo y al que la ley había puesto a cargo para proteger los intereses del Estado”, sostuvo el fiscal.

La acusación también alcanza a la exdiputada Anabela Lucero, para quien se solicitaron provisoriamente 13 años de prisión. Para Exequiel Scarel y Enzo Lucero se reclamaron ocho años; para Christian Becher, nueve; y para Diego Torres, seis años.

La investigación atribuye a los acusados maniobras realizadas durante 2023 que habrían provocado un perjuicio económico al Estado provincial. De acuerdo con la estimación fiscal, el daño actualizado mediante el Índice de Precios al Consumidor asciende a aproximadamente $1.800 millones.

Olguín aseguró que las operaciones investigadas cuentan con respaldo documental. Como ejemplo, mencionó el análisis de alrededor de 200 movimientos correspondientes a uno de los hechos de administración fraudulenta, con registros que permitirían reconstruir el recorrido del dinero desde la emisión de las facturas hasta el cobro y la identificación de los beneficiarios.

Según la hipótesis de la Fiscalía, parte de los recursos sustraídos del complejo habría sido destinada a financiar la actividad política de Anabela Lucero, a quien también atribuye un rol central dentro de la organización investigada.

El desafuero es considerado por los fiscales un paso necesario para avanzar hacia el juicio y evaluar medidas de coerción contra Beltrán, entre ellas un eventual pedido de prisión preventiva. El resto de los acusados ya enfrenta medidas de privación de la libertad, aunque la situación de Diego Torres corresponde a prisión domiciliaria.

Olguín advirtió que, si el diputado conserva sus fueros, el proceso judicial deberá continuar respecto de los demás imputados mientras se posterga la posibilidad de juzgarlo. También remarcó que la decisión sobre el levantamiento de la inmunidad corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados.

La presentación de la renuncia no implica una resolución sobre la responsabilidad penal del legislador. La acusación deberá ser evaluada por la Justicia y todos los imputados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia.